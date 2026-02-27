Υπάρχει δυνατότητα πλήρους διευθέτησης του ζητήματος των εκποιήσεων στην Κύπρο, δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικό Κόμμα Νικόλας Παπαδόπουλος, παρουσιάζοντας πρόταση νόμου που κατέθεσε το κόμμα στη Βουλή με στόχο την ταχεία και ουσιαστική αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι, με δεδομένη τη σημερινή εικόνα της κυπριακής οικονομίας, «τα δεδομένα είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ», γεγονός που επιτρέπει μια ολοκληρωμένη λύση στο ζήτημα των εκποιήσεων.

Ειδικοί δικαστές και χρονικό πλαίσιο

Η πρόταση του ΔΗΚΟ προβλέπει τη δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο να διορίζει ειδικούς δικαστές για την εκδίκαση χρηματοπιστωτικών διαφορών, που αφορούν δανειολήπτες, εγγυητές και πιστωτές. Οι υποθέσεις θα σχετίζονται με το ύψος του δανείου, το χρεωστικό υπόλοιπο, ενδεχόμενες καταχρηστικές ρήτρες ή άλλα ζητήματα που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης, με το δικαστήριο να μπορεί να εκδίδει σχετικό διάταγμα διάρκειας έως εννέα μηνών. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, ο πιστωτής θα δύναται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δημιουργεί κίνητρα για όλες τις πλευρές, ώστε είτε να επιτυγχάνεται ταχεία εκδίκαση είτε να προκύπτει συμβιβαστική λύση μέσω διαπραγμάτευσης του χρέους.

«Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών»

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο διασφαλίζει την προστασία των συνεπών δανειοληπτών, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την κατάχρηση του συστήματος από κακόπιστους οφειλέτες. Όπως ανέφερε, η συνεργασία εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική επίλυση ενός χρόνιου κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος.

Παρέμβαση για την κτηνοτροφία

Παράλληλα, το ΔΗΚΟ ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή προς τον Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, ζητώντας αναστολή τόκων και χρεώσεων για κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό.

Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε την παρέμβαση αναγκαία λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της ζωονόσου, κάνοντας λόγο για ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Εξέφρασε δε την προσδοκία ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί θα ανταποκριθούν άμεσα, στηρίζοντας τον κτηνοτροφικό τομέα σε μια κρίσιμη περίοδο.

ΚΥΠΕ