Αύξηση 11,2% κατέγραψαν σε ετήσια βάση οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Ιανουάριο του 2026, φθάνοντας τους 118.460 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Την ίδια ώρα, τα συνολικά αποθέματα στο τέλος του μήνα μειώθηκαν κατά 33% σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Η ετήσια άνοδος αποδίδεται κυρίως στη θεαματική αύξηση των προμηθειών πετρελαίου σε πλοία, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 175,3%, καθώς και στις προμήθειες καυσίμων σε αεροπλάνα, που αυξήθηκαν κατά 23,2%. Σημαντική ενίσχυση καταγράφηκε επίσης στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (25,2%), υγραερίου (13,4%) και ασφάλτου (13,2%).

Αντίθετα, αισθητή πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (–62,3%) και βαρέος μαζούτ (–12,1%), ενώ οριακή μείωση καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (–1,6%). Οι πωλήσεις βενζίνης παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, με οριακή αύξηση 0,3%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,5%, φθάνοντας τους 58.500 τόνους σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών παρουσίασαν μείωση 3,9% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Μειωμένες ήταν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (–10,0%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (–13,1%) και πετρελαίου κίνησης (–11,9%). Αντίθετα, οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 15,6%.