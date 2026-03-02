Δεν φαίνεται, στο παρόν στάδιο, να προκύπτει έλλειψη αμνοεριφίων για το πασχαλινό τραπέζι, με την επάρκεια της αγοράς να εξαρτάται κυρίως από την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πανίκος Κάπονας, εκπρόσωπος Τύπου της Συντονιστική Επιτροπή Αιγοπροβατοτρόφων.

Όπως ανέφερε, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, «δεν φαίνεται ότι θα παρατηρηθεί έλλειψη στα αμνοερίφια που θα χρησιμοποιηθούν για το πασχαλινό τραπέζι», σημειώνοντας ότι η υφιστάμενη παραγωγή κρίνεται επαρκής για την κάλυψη της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχουν αρκετά αμνοερίφια και όλα δείχνουν ότι η ζήτηση θα καλυφθεί από την εγχώρια αγορά, χωρίς να καταστεί αναγκαία η προσφυγή σε εισαγωγές από το εξωτερικό». Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η εικόνα παραμένει εύθραυστη, καθώς εξαρτάται από την πορεία της ζωονόσου.

Ο κ. Κάπονας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που ο αφθώδης πυρετός εξαπλωθεί σε περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες πέραν όσων έχουν ήδη εντοπιστεί στην επαρχία Λάρνακας, τότε «σίγουρα θα υπάρξει έλλειψη σε κρέας», με άμεσες επιπτώσεις στην αγορά ενόψει των εορτών.

Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς ενόψει του Πάσχα.

ΚΥΠΕ