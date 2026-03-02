Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2026 ο Χαράλαμπος Ευστρατίου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Λογιστική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι Fellow Chartered Accountant του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο κ. Ευστρατίου έχει 20ετή εμπειρία σε ελεγκτικούς οίκους στην Κύπρο, όπου υπηρέτησε σε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις. Παράλληλα, διαθέτει δεκαετή πείρα σε Εποπτική Αρχή δημοσίου δικαίου του ελεγκτικού επαγγέλματος, με ενεργή συμμετοχή σε υποομάδες εργασίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών.

Ο διορισμός του εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διοικητικής λειτουργίας της ΑνΑΔ, η οποία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στην κυπριακή αγορά εργασίας.