Ετήσια αύξηση κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2026 τόσο η αξία όσο και ο όγκος κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου παρουσίασε αύξηση 7,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, καταδεικνύοντας ενίσχυση της καταναλωτικής δαπάνης σε ετήσια βάση.

Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου σημείωσε ακόμη ισχυρότερη άνοδο, καταγράφοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, στοιχείο που αντανακλά αυξημένη εμπορική δραστηριότητα σε πραγματικούς όρους.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει θετική εκκίνηση για το λιανικό εμπόριο στις αρχές του 2026, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά σε συνάρτηση με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες.