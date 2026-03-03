Δεκαεννέα πλοία υπό κυπριακή σημαία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται, το Υφυπουργείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τις διαχειρίστριες εταιρείες των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόσο τα πλοία όσο και οι ναυτικοί που εργάζονται σε αυτά είναι ασφαλείς.

Σημειώνεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου εκδόθηκε σχετική Εγκύκλιος με συστάσεις ασφάλειας για τα πλοία και τα πληρώματά τους, στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής λόγω των περιφερειακών εξελίξεων.

Το Υφυπουργείο υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και των πλοίων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται σε εικοσιτετράωρη βάση.