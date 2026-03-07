Οι Κύπριοι καταθέτες παραμένουν ψύχραιμοι, ασχέτως των καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια σημαντική αύξηση στις αναλήψεις μετρητών, είτε από υποκαταστήματα τραπεζών, είτε από ΑΤΜ.

Όπως διαπιστώνεται, η επίθεση με drone προς τις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν φαίνεται να επηρέασαν ούτε τις συστημικές τράπεζες, αλλά ούτε και τους καταθέτες.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των τραπεζών που μίλησαν στον «Φ», μέχρι στιγμής επικρατεί ηρεμία στους καταθέτες, με τις συστημικές τράπεζες να μην έχουν καταγράψει οποιαδήποτε αλλαγή στις συνηθισμένες αναλήψεις μετρητών. Όπως σημειώνουν, αυτές κινούνται στα λογικά πλαίσια, λέγοντας πως ούτε παρατηρήθηκε αλλά ούτε και φαίνεται να υπάρχει κάποια τάση προς μαζική ανάληψη μετρητών από τους πολίτες. Αυτό εξάλλου μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τον οποιοδήποτε, αφού δεν έχουν παρατηρηθεί ουρές έξω από υποκαταστήματα τραπεζών ή ΑΤΜ.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν στον «Φ» ότι η καθημερινή ροή συναλλαγών εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ενδείξεις για πίεση στη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων ή οποιοδήποτε πανικό που να αντανακλάται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι αναλήψεις που πραγματοποιούνται, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ακολουθούν, όπως συμπλήρωσαν, τις συνηθισμένες καθημερινές αναλήψεις και συνδέονται κυρίως με τις τρέχουσες ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης στάσης από πλευράς καταθετών, οι οποίοι εμφανίζονται πλέον πιο ψύχραιμοι απέναντι σε οικονομικές ή γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όσον αφορά τώρα τη ρευστότητα των τραπεζών, αυτή δεν εμπνέει κανένα λόγο ανησυχίας, καθώς παραμένει ισχυρή. Ειδικότερα, με βάση την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, τον Ιανουάριο του 2026 οι καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα άγγιξαν τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μεγάλη πλειοψηφία να αφορά καταθέσεις νοικοκυριών που έφτασαν τα 33,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τα Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2026, οι συνολικές καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα ανήλθαν τον Ιανούαριο σε €56,9 δισ.

Από το ποσό αυτό, η μεγάλη πλειονότητα αφορά καταθέσεις σε ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €50,8 δισ. (€50.834,8 εκατ.).

Οι καταθέσεις σε λοιπά νομίσματα ανήλθαν συνολικά σε €6,08 δισ. (€6.082,8 εκατ.).

Από αυτές:

-οι καταθέσεις σε δολάρια ΗΠΑ (USD) ανήλθαν σε €5,00 δισ. (€5.003,5 εκατ.),

-οι καταθέσεις σε στερλίνες (GBP) σε €742,4 εκατ.,

-οι καταθέσεις σε γιεν Ιαπωνίας (JPY) σε €9,3 εκατ., και

-οι καταθέσεις σε ελβετικά φράγκα (CHF) σε €47,2 εκατ..

Από τα νοικοκυριά τα 33,6 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μεγάλη πλειοψηφία των συνολικών καταθέσεων των €56,9 δισ. προέρχεται από τα νοικοκυριά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 59% των συνολικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Ακολουθούν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, ενώ μικρότερο μερίδιο καταγράφεται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη γενική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα:

Νοικοκυριά: €33,6 δισ. (€33.612,1 εκατ.)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (επιχειρήσεις): €14,16 δισ. (€14.162,2 εκατ.)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (funds): €6,01 δισ. (€6.007,4 εκατ.)

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία: €947,9 εκατ.

Γενική Κυβέρνηση: €2,19 δισ. (€2.186,9 εκατ.)