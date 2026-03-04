Διαχειρίσιμες εκτιμώνται μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για τις διεθνείς τράπεζες και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Όπως επισημαίνεται, οι μεγάλοι διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν σημαντική άμεση έκθεση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο πιστωτικό κίνδυνο. Ωστόσο, οι επιπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως μέσω μακροοικονομικών διαύλων, επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη, την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων και τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.

Ο επικεφαλής πιστωτικών αξιολογήσεων του οίκου, Michael Driscoll, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης οι πιέσεις μπορεί να ενταθούν.

Όπως σημείωσε, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί ή διαρκέσει περισσότερο, οι τράπεζες ενδέχεται να αυξήσουν τις προβλέψεις για ζημιές από δάνεια, ενώ η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα από τις σημερινές εκτιμήσεις, επηρεάζοντας τα πιστωτικά θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου.

Περιορισμένος άμεσος κίνδυνος για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι δεν καταγράφονται σημαντικές άμεσες εκθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην περιοχή, εάν η γεωπολιτική ένταση συνεχιστεί.

Παράλληλα, οι διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τα πιστωτικά προφίλ των μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων. Αντίθετα, οι μικρότεροι asset managers θεωρούνται πιο ευάλωτοι σε ένα σενάριο παρατεταμένης αστάθειας.

Οι κύριοι κίνδυνοι εντοπίζονται στη μακροοικονομία

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, παρά την αυξημένη γεωπολιτική ένταση, οι άμεσοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένουν περιορισμένοι.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις ενδέχεται να προκύψουν σε μακροοικονομικό επίπεδο, ιδιαίτερα εάν η κρίση οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και αλλαγές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.