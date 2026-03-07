Την τετραήμερη εργασία στους τραπεζικούς υπαλλήλους στην Κύπρο φέρνει για πρώτη φορά η Societe Generale Bank – Cyprus, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ διοίκησης και ΕΤΥΚ.

Να θυμίσουμε ότι μεγάλος λόγος είχε γίνει για το αίτημα της ΕΤΥΚ να εφαρμοστεί η 4ήμερη εργασία στους τραπεζικούς υπαλλήλους, όταν άρχισε η διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 1/1/2023-31/12/2027 με τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών.

Μπορεί η Τράπεζα Κύπρου, η Eurobank Ltd, η Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Σύνδεσμος Τραπεζών (για το προσωπικό), ΚΕΔΙΠΕΣ και θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες των τραπεζών να μην δέχθηκαν τον όρο της ΕΤΥΚ και να υπέγραψαν ξεχωριστή συλλογική σύμβαση, αλλά το ίδιο δεν έγινε με τη Societe Generale Bank – Cyprus.

Αν και η τράπεζα απασχολεί μόνο 100 εργαζόμενους, εντούτοις η συνδικαλιστική τραπεζική οργάνωση πέτυχε να υπογράψει συμφωνία για τετραήμερη εργασία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΥΚ «η οργάνωσή μας, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Societe, κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για την περίοδο 2023 – 2027. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις που ενισχύουν τη σταθερότητα, διασφαλίζουν τα δικαιώματα των συναδέλφων και δημιουργούν σύγχρονες προοπτικές για το εργασιακό τους μέλλον».

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως σημειώνει η ΕΤΥΚ, «η θεσμοθέτηση τετραήμερης εβδομάδας εργασίας, μια ρύθμιση πρωτοποριακή για τον τραπεζικό χώρο της Κύπρου. Πρόκειται για σύγχρονο θεσμό που: αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των συναδέλφων, ενισχύει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δημιουργεί πρότυπο για ολόκληρο τον κλάδο ανοίγει τον δρόμο και για άλλους οργανισμούς».

Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι εργαζόμενοι της Societe Generale Bank – Cyprus θα εργάζονται εκ περιτροπής τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, με βάση το υφιστάμενο ημερήσιο ωράριο εργασίας, ενώ η τράπεζα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της κανονικά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Πέραν της τετραήμερης εργασίας, η συμφωνία περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν: Παραχώρηση εφάπαξ ποσού €1.500 σε όλους τους εργαζόμενους με την υπογραφή της σύμβασης, αύξηση των ημερών αδείας για όλους τους συναδέλφους κατά τρεις μέρες, αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων, τροποποίηση / βελτίωση των μισθολογικών κλιμάκων.

Η διαφορά με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η ΕΤΥΚ με τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών είναι ότι πέτυχε αύξηση έξι ημερών επί του κεκτημένου δικαιώματος των ετήσιων αδειών, αντί για τετραήμερη εργασία ενώ με την Societe η αύξηση των ημερών αδείας είναι τρεις. Συνολικά οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα δικαιούνται 36 μέρες ετησίως εκτός των επίσημων αργιών. Επίσης στην σύμβαση με τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών προνοείται ότι θα καταβληθεί εφάπαξ €4.500 το οποίο θα δοθεί στο προσωπικό στο πλαίσιο τριών δόσεων ( 2025, 2026 και 2027) ενώ στην περίπτωση της Societe είναι €1.500.

Θεανώ Θειοπούλου