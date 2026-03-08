Το μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός και ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά και χωρίς προβλήματα έστειλε την Κυριακή ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Ο Υφυπουργός παρευρέθηκε στη διοργάνωση του TUI Cyprus Marathon, που πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Πάφο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής διεθνών αθλητικών και τουριστικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κουμής αναφέρθηκε στη διεξαγωγή του μαραθωνίου, λέγοντας πως πέραν των 2.500 προσώπων που έχουν αφιχθεί αυτές τις μέρες από το εξωτερικό, σημειώνοντας πως αυτό από μόνο του «είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι η τουριστική δραστηριότητα στην χώρα μας συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Η Κύπρος, είπε ο κ. Κουμής, «ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας ασφαλής προορισμός».

Αναφερόμενος στην πορεία της τουριστικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. «Είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις σε σχέση με την πορεία της τουριστικής χρονιάς», είπε.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως βρισκόμαστε μόλις στην έβδομη ημέρα μιας νέας σύρραξης που δεν αφορά την Κύπρο. Η Κύπρος, πρόσθεσε «δεν ήταν ποτέ μέρος αυτής της εξίσωσης. Ο ρόλος μας είναι πολύ διαφορετικός και πολύ υποστηρικτικός προκειμένου να επικρατήσει ειρήνη».

Παράλληλα, ο κ. Κουμής παραδέχθηκε ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται κάποιες επιπτώσεις στον τουρισμό. «Έχει ήδη επηρεαστεί ο τουρισμός τουλάχιστον αυτές τις μέρες» είπε, για να προσθέσει ότι έχουν καταγραφεί απώλειες αφίξεων και κάποιες ακυρώσεις, παράλληλα με μια επιβράδυνσης κρατήσεων για ολόκληρη την τουριστική περίοδο.

Όπως εξήγησε, επηρεάζονται πιο έντονα οι αμέσως επόμενοι μήνες και «πλέον είμαστε εξαρτώμενοι από την πορεία των γεγονότων αλλά και την κλιμάκωση της διένεξης».

Αναφερόμενος στον μαραθώνιο, είπε ότι «εδώ και κάποια χρόνια είναι στο καλεντάρι του μαραθωνίου της χώρας μας». Πρόσθεσε ότι από φέτος στη διοργάνωση συμμετέχει ως διοργανωτής και «ο τουριστικός κολοσσός που ονομάζεται TUI Group».

Εξάλλου σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή, το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο (21χλμ.) και τον Αγώνα 10 χιλιομέτρων την Κυριακή, ενώ οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου με το 5km Sunset Run, το οποίο προσέλκυσε εταιρικές ομάδες αλλά και εκατοντάδες ντόπιους δρομείς που απόλαυσαν μια ξεχωριστή εμπειρία τρεξίματος με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα της Πάφου.

ΚΥΠΕ