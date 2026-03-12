Η Κύπρος αντιμετώπισε τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πρώην Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, και για το λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης, Μάρκους Λάμερτ. Η απόφαση αυτή επήλθε στις 11 Μαρτίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λάμερτ επεσήμανε ότι η θέση της Επιτροπής ήταν από την αρχή σαφής, δηλώνοντας ότι τέτοια προγράμματα παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, καθώς η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν μπορεί να πωλείται. Αναφερόμενος στις ενέργειες της Κύπρου, τόνισε ότι τον Οκτώβριο του 2020, η Κύπρος ανέστειλε τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, ωστόσο δεν είχε καταργήσει πλήρως τον νόμο, κάτι που οδήγησε στην έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει.

Ο κ. Λάμερτ υπογράμμισε ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε την επεξεργασία των υπολοίπων εκκρεμών αιτήσεων το 2021, οδηγώντας το πρόγραμμα ουσιαστικά στο τέλος του. Επίσης, η Κύπρος κατήργησε τη νομική βάση του προγράμματός της με ισχύ από την 12η Δεκεμβρίου 2025, αντιμετωπίζοντας έτσι πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής.

Με την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση και να τερματίσει τη διαδικασία επί παραβάσει.