Σημαντική μείωση κατά €230,9 εκατομμύρια σημειώθηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του 2026, οπόταν ανήλθε στα €476,6 εκ., σε σύγκριση με τον περσινό Ιανουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ κατά €891 εκατομμύρια αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα το 2025, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €8,28 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €7,39 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 (εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €2.331,4 εκ., το χαλλούμι με αξία €356,9 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €356,2 εκ.

Ιανουάριος 2026

Εξάλλου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €476,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2026, σε σύγκριση με €707,5 εκ. τον Ιανουάριο του 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο του 2026 ήταν €994,1 εκ., σε σύγκριση με €1.151,2 εκ. τον Ιανουάριο 2025, καταγράφοντας μείωση 13,6%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €554,3 εκ. και από τρίτες χώρες €439,8 εκ., σε σύγκριση με €583,0 εκ. και €568,2 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2025.

Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €79,0 εκ. έναντι €79,9 εκ. τον Ιανουάριο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2026 ήταν €517,5 εκ., σε σύγκριση με €443,7 εκ. τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 16,6%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €97,2 εκ. και προς τρίτες χώρες €420,3 εκ., σε σύγκριση με €84,4 εκ. και €359,3 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2025.

Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €193,5 εκ. έναντι €11,3 εκ. τον Ιανουάριο 2025.

Τελικά στοιχεία για Δεκέμβριο 2025

Εξάλλου, σύμφωνα με τελικά στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.249,3 εκ. τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με €1.386,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 9,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2025 ήταν €274,2 εκ., σε σύγκριση με €249,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,8%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε €262,5 εκ. σε σύγκριση με €239,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2024.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στα €10,9 εκ. έναντι €9,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2024.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2025 ήταν €224,2 εκ., σε σύγκριση με €126,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 77,7%.