Ταμειακό έλλειμμα ύψους €18,8 εκατ. προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2026, με τον οργανισμό να ξεκαθαρίζει ότι η απόκλιση οφείλεται κυρίως στην προώθηση σημαντικών επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές και όχι σε αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων, Άνθιμος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι τα συνολικά έσοδα για το 2026 ανέρχονται σε €65 εκατ., ενώ οι δαπάνες φθάνουν τα €84 εκατ. Όπως εξήγησε, το έλλειμμα θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται επενδύσεις περίπου €33 εκατ., με έμφαση σε έργα που αφορούν την αναβάθμιση και επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο επέκτασης του λιμανιού στο Βασιλικό, για το οποίο προβλέπεται δαπάνη €15 εκατ. το 2026 για την πρώτη φάση υλοποίησης. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα σημαντικότερα στον τομέα των λιμενικών υποδομών, σημειώνοντας ότι συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή και βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Πρόσθεσε ακόμη ότι για το έργο έχουν ήδη εξασφαλιστεί €19 εκατ. από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility.

Σημαντική δαπάνη περιλαμβάνεται και για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, ύψους €15,5 εκατ. για το 2026, με στόχο την αύξηση της δυνατότητας ελλιμενισμού σκαφών και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων, ο σχεδιασμός για το έργο στο Λατσί έχει ολοκληρωθεί από οίκο του εξωτερικού και από το τεχνικό τμήμα της Αρχής, ενώ απομένει η έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος για να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης προσφορών.

Σε ό,τι αφορά το έργο στο Βασιλικό, η Αρχή βρίσκεται στη διαδικασία προκήρυξης για συμβούλους που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό του έργου, με την εκτίμηση ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο έως τριών μηνών.

Αναφερόμενος στο λιμάνι της Λάρνακας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν έχουν περιληφθεί πρόσθετα έργα στον προϋπολογισμό λόγω της προσωρινής διαχείρισης του λιμανιού. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Αρχή Λιμένων έχει ήδη υποβάλει πρόταση για ήπια ανάπτυξή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, και εξέφρασε την ετοιμότητα του οργανισμού να αναλάβει τη διαχείρισή του, εφόσον αυτό αποφασιστεί από το κράτος.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός προβλέπει επενδύσεις για την αναβάθμιση υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων που θα στηρίζουν τη λειτουργία των λιμανιών.

Σε σχέση με τη δραστηριότητα στα κυπριακά λιμάνια, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων ανέφερε ότι δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην επισκεψιμότητα πλοίων, ενώ αντίθετα καταγράφεται αύξηση στους όγκους εισαγωγών, ιδιαίτερα στο λιμάνι της Λάρνακας. Όπως είπε, οι ποσότητες φορτίων αυξήθηκαν από περίπου 1,7 εκατ. τόνους τα προηγούμενα χρόνια σε 1,96 εκατ. τόνους το 2025.

Πρόσθεσε ακόμη ότι με την ανάπτυξη του λιμανιού στο Βασιλικό αναμένεται να μεταφερθεί εκεί μέρος των φορτίων από τη Λάρνακα, κυρίως φορτία που θεωρούνται οχληρά.

Σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, λειτουργός της Αρχής Λιμένων ανέφερε ότι ο οργανισμός θεωρείται κρίσιμη υποδομή και υπάγεται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Όπως σημειώθηκε, υπάρχουν μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης και μέχρι σήμερα έχουν αποτραπεί απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας λόγω της κατάστασης στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δεύτερη φάση ανάπτυξης του λιμανιού στο Βασιλικό, ύψους περίπου €320 εκατ., αναμένεται να προχωρήσει μέσω δανεισμού.

Τέλος, ανέφερε ότι ένας ακόμη στόχος της Αρχής Λιμένων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας των κρουαζιέρων.

Μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε ικανοποίηση για τα έργα που προωθεί η Αρχή, διατυπώνοντας ωστόσο ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του κόμματος προς την Αρχή Λιμένων σε σχέση με τη διαχείριση και αξιοποίηση του λιμανιού Λάρνακας και επανέλαβε την ανάγκη για διαφάνεια αναφορικά με τη συμφωνία για το λιμάνι Λεμεσού. Όπως είπε, ζητήθηκαν γραπτές απαντήσεις από το αρμόδιο υπουργείο για τους όρους της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της τόσο για την Αρχή όσο και για την κυπριακή οικονομία, τονίζοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.

ΚΥΠΕ