Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, συμμετείχε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, επρόκειτο για τη δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι λειτουργοί του Γραφείου της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Κωνσταντίνος Χολέβας, ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, και Βασίλης Κοιλιαρής, ως αντιπρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, βασικό αντικείμενο συζήτησης στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων αποτέλεσε η ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε από τις 15 Οκτωβρίου 2025 έως τις 14 Ιανουαρίου 2026. Η διαβούλευση απευθυνόταν στο ευρύ κοινό, σε εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν στην πλειονότητά τους ως θετικά.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων συνεχίζει να εκπροσωπεί ενεργά την Κυπριακή Δημοκρατία στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού από τα τέλη του 2024 και προβάλλοντας σταθερά την τεχνογνωσία και την οργανωτική του επάρκεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Όπως προστίθεται, η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αποστολή του Γραφείου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο.