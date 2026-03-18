Με νέα έργα για ενίσχυση του στεγαστικού αποθέματος συνεχίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), αφού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφούν με τους επιτυχόντες εργολάβους άλλα δύο νέα συμβόλαια για κατοικίες και διαμερίσματα που θα προσφερθούν σε προσιτές τιμές.

Όπως δήλωσε στον «Φ», ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Θησέας Ιωάννου, o οργανισμός συνεχίζει με συνέπεια και προσήλωση στην υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος, σχολιάζοντας πως τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν με την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων με εργολάβους για την κατασκευή οικιστικών αναπτύξεων σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη σύμβαση αφορά τη δημιουργία 29 ημιανεξάρτητων κατοικιών τριών υπνοδωματίων στα Πάνω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Το έργο θα φέρει το όνομα «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ». Όσον αφορά τώρα το δεύτερο συμβόλαιο, θα αφορά την ανέγερση τριώροφης πολυκατοικίας 18 διαμερισμάτων στη Λακατάμια με το όνομα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Και οι δύο συμβάσεις αφορούν την πώληση κατοικιών και διαμερισμάτων σε προσιτές τιμές, για όσους πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΑΓ και είναι δικαιούχοι.

Προσφορές και για άλλα έργα

Πέραν από την υπογραφή των συμβάσεων για αυτά τα δύο έργα, ο ΚΟΑΓ προχωρά και στην προκήρυξη άλλων δύο έργων στη Λευκωσία.

– Το πρώτο έργο θα ανεγερθεί στην οδό Κεραμικού στο Καϊμακλί και θα φέρει το όνομα «ΕΡΜΙΟΝΗ». Θα αποτελείται από 25 συνολικά διαμερίσματα, και πιο συγκεκριμένα, πέντε διαμερίσματα των τριών υπνοδωματίων, δεκαπέντε των δύο υπνοδωματίων και πέντε του ενός υπνοδωματίου.

– Η «ΙΟΛΗ» είναι το δεύτερο έργο που θα προκηρυχθεί και αφορά την ανέγερση δύο σύγχρονων πολυκατοικιών στην Παλλουριώτισσα. Θα περιλαμβάνει 48 διαμερίσματα, 12 των τριών υπνοδωματίων και 36 των δύο υπνοδωματίων.

Αιτήσεις για ακόμη δύο έργα

Επίσης, ο ΚΟΑΓ θα προχωρήσει και με δύο άλλα νέα έργα στη Λευκωσία. Ειδικότερα, έχουν ήδη υποβληθεί οι αιτήσεις για Πολεοδομικές Άδειες για το πρώτο έργο προσιτού ενοικίου στη Λευκωσία, που θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο, με το οποίο θα κατασκευαστούν 54 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί πως έχει ήδη υποβληθεί η αίτηση για ανάπτυξη συμπλέγματος πολυκατοικιών δυναμικότητας 57 διαμερισμάτων στην Αγλαντζιά.

Συνεχίζονται οι εργασίες στη Λεμεσό

Τέλος, οι κατασκευαστικές εργασίες για το πρώτο έργο προσιτού ενοικίου στον Άγιο Νικόλαο στη Λεμεσό συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζεται πως το έργο αφορά την ανέγερση τεσσάρων εξαώροφων πολυκατοικιών με 138 οικιστικές μονάδες που θα προσφέρονται σε προσιτό ενοίκιο. Τα 24 διαμερίσματα θα είναι ενός υπνοδωματίου, τα 72 διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων, τα 36 διαμερίσματα των τριών υπνοδωματίων και 6 διαμερίσματα των τεσσάρων υπνοδωματίων. Από τα 138 διαμερίσματα, οι 94 μονάδες θα παραμείνουν στον ΚΟΑΓ, ενώ οι υπόλοιπες 44 θα παραχωρηθούν στον Δήμο Λεμεσού. Το κόστος αυτής της φάσης του έργου θα ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και οι διαδικασίες και για την περιοχή του Αγίου Ιωάννου, που συνδυαστικά με τις πολυκατοικίες στην περιοχή Αγίου Νικολάου θα δημιουργήσουν 600 περίπου διαμερίσματα στην περιοχή της Λεμεσού.