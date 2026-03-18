Σε νέα φάση εκσυγχρονισμού εισέρχεται ο κατασκευαστικός τομέας, μετά τη δημοσίευση των νέων κανονισμών που αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα κτήρια, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας και της ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών.

Το ΕΤΕΚ χαρακτηρίζει τη δημοσίευση των κανονισμών ως εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, σημειώνοντας ότι ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα του Επιμελητηρίου για ουσιαστική αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ελέγχονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, οι νέες ρυθμίσεις θέτουν πιο ισχυρές βάσεις για τη βελτίωση του ελέγχου και της ποιότητας των οικοδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών, την προστασία των πολιτών και την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.

Με βάση τους νέους κανονισμούς, όλες οι αιτήσεις για άδεια οικοδομής που θα υποβάλλονται μετά τις 11 Μαρτίου 2026 θα πρέπει να συνοδεύονται από ολοκληρωμένες μελέτες μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η υποχρέωση αυτή αφορά τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση, καθώς και άλλα εξειδικευμένα τεχνικά συστήματα όπου αυτά υπάρχουν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ρύθμιση επεκτείνεται πλέον και στις μονοκατοικίες, χωρίς τις εξαιρέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσμοθετείται η υποχρεωτική επίβλεψη και ο έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από τον μελετητή μηχανικό. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής θα ορίζει τον μελετητή ως επιβλέποντα, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση της μελέτης κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης από μηχανολόγο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, με την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι οι εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους της άδειας οικοδομής.

Οι κανονισμοί προβλέπουν επίσης τη δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών του ΕΤΕΚ. Η υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο για την υποβολή μελετών θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2028, με στόχο τη διασφάλιση υψηλών προτύπων επαγγελματισμού, επάρκειας και ευθύνης.

Όπως αναφέρεται, το νέο πλαίσιο του μητρώου θα περιλαμβάνει απαιτήσεις εκπαίδευσης, υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης των μηχανικών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου των μελετητών.

Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι η εισαγωγή των νέων κανονισμών συνιστά καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου στις κατασκευές, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ασφαλές, ποιοτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την ομαλή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στον κατασκευαστικό τομέα.