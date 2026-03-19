Το έργο και τις δράσεις του Υφυπουργείου Ναυτιλίας κατά τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη παρουσίασε σήμερα, 19 Μαρτίου 2026, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί σήμερα μια σημαντική ναυτιλιακή δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη, διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισμένο νηολόγιο πλοίων και ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς.

Η κ. Χατζημανώλη αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση του κυπριακού νηολογίου κατά τα τελευταία δυόμισι χρόνια, καθώς και στη σταθερή και συνεχή ενίσχυση της συνεισφοράς της πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του Υφυπουργείου παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός του 2026.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τον κρίσιμο ρόλο των ναυτικών στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός τόνισε ότι η επιτυχημένη πορεία της κυπριακής ναυτιλίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Όπως σημείωσε, η διαχρονική συνεργασία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αποτελεί βασικό πυλώνα για την περαιτέρω πρόοδο και εδραίωση της Κύπρου ως κορυφαίου ναυτιλιακού κέντρου.

Μετά την ομιλία της Υφυπουργού προβλήθηκε σύντομο βίντεο με τον απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.