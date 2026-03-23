Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της κατασκευαστικής βιομηχανίας αναδείχθηκε ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισης των προκλήσεων του κλάδου, κατά την κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου με πρωτοβουλία της ΟΣΕΟΚ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Aphrodite Hills, στην Πάφο, με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη και του προέδρου του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος επίσης οι πρόεδροι βασικών φορέων της κατασκευαστικής βιομηχανίας, μεταξύ αυτών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών και της Μεικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων. Παρόντα ήταν ακόμη μέλη διοικητικών συμβουλίων των συνδέσμων, καθώς και οι επαρχιακοί σύνδεσμοι της ΟΣΕΟΚ.

Η πρωτοβουλία επιβεβαίωσε την ανάγκη για ενίσχυση του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ των φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και συντονισμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την κατασκευαστική βιομηχανία, όπως οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, η προσέλκυση εργατικού δυναμικού, η αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων και η προώθηση των συμβολαίων ΜΕΔΣΚ.

Στο τραπέζι κατατέθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας του τομέα και στην αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων. Παράλληλα, συζητήθηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία θα συνεδριάζει σε μηνιαία βάση με στόχο την καταγραφή θέσεων και εισηγήσεων προς την πολιτεία.

Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, αναφέρθηκε στο οικονομικό αποτύπωμα και στη σημασία της κατασκευαστικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στο ΑΕΠ, στην απασχόληση, στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Όπως σημείωσε, πίσω από τη δραστηριότητα του τομέα βρίσκεται ένα ισχυρό τεχνικό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ποιότητα των έργων. Παράλληλα, υπέδειξε ότι ο κλάδος λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη και για άλλους τομείς της οικονομίας.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ ανέφερε ότι η κοινή συνεδρίαση ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων του κλάδου, τονίζοντας πως απαιτείται συλλογική προσπάθεια ώστε η κατασκευαστική βιομηχανία να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.