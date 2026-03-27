Αλλεπάλληλες επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα με βασικό θέμα συζήτησης τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον τουρισμό. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο ΠτΔ περιλαμβάνονται τα εξής: (α) Επιδότηση 30% των απολαβών των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα, τα οποία θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. (β) Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών, για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

Οι αρμόδιοι των συνδέσμων των ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ) απέφυγαν χθες να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση, επιφυλασσόμενοι να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες των σχεδίων, να ζητήσουν διευκρινίσεις και να ενημερώσουν με τη σειρά τους τα μέλη τους. Ως εκ τούτου, όπως πληροφορούμαστε, σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των συνδέσμων των ξενοδόχων και του υπουργού Εργασίας, ώστε να δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις και να ξεκαθαριστούν οι πρόνοιες των σχεδίων. Στη συνέχεια, πιθανότατα θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των συνδέσμων των ξενοδόχων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, επίσης για να συζητηθούν τα κυβερνητικά μέτρα, δεδομένου ότι αυτά αφορούν και τις δυο πλευρές και θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαβούλευση. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών, ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συναντήσεις τόσο με τον υπουργό Οικονομικών όσο και με τον υφυπουργό Τουρισμού.

Σε μια πρώτη αντίδραση, η ΟΕΒ σημειώνει μεταξύ άλλων σε χθεσινή ανακοίνωση, πως τα μέτρα στήριξης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το εύρος στήριξης του τουριστικού τομέα, εκ πρώτης όψεως, δεν συμβάλλει ουσιαστικά στο μέγεθος των συνεπειών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις του κλάδου, ούτε και στις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους να διαχειριστούν. «Καθώς οι προβλέψεις για την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, απαιτείται διαρκής αξιολόγηση της κατάστασης και ετοιμότητα για σχεδιασμό και εξαγγελία στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων, για τον ευρύτερο τουριστικό τομέα, ξενοδοχεία, εστίαση, ταξιδιωτικά γραφεία, θεματικά πάρκα κ.λπ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική και να σταλεί διεθνώς το μήνυμα ότι η Κύπρος ήταν και παραμένει ένας ασφαλής και αξιόπιστος ευρωπαϊκός προορισμός για διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Από την πλευρά του, το ΚΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη λήψη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τουριστικού και του αγροτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας ευρύτερα, τονίζοντας ότι η στήριξη του τουριστικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και ήδη επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σε δηλώσεις του, πρόσθεσε ότι παρά τις επιδόσεις-ρεκόρ του 2025, τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα απαιτούν συλλογική, στρατηγική και μεθοδική δράση, με έμφαση στη στήριξη του τουριστικού επιχειρείν, στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, στην αντιμετώπιση της εποχικότητας και στην επένδυση σε εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Εξάλλου, μιλώντας χθες στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής έκανε λόγο για τάση επαναφοράς των κρατήσεων κατά τις τελευταίες μέρες, μετά την επιβράδυνση που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο κ. Κουμής πρόσθεσε ότι η φετινή τουριστική χρονιά δεν είναι εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι, έπειτα από περίπου 20 ημέρες πίεσης, οι ρυθμοί των κρατήσεων άρχισαν ξανά να ανεβαίνουν. Όπως είπε, από την πρώτη ημέρα των γεωπολιτικών εντάσεων η Κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα για να προστατεύσει τόσο την ασφάλεια, όσο και την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού.

Υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται με πράξεις ενημέρωσης και σωστή επικοινωνία ότι η χώρα είναι ασφαλής και παραμένει ασφαλής τουριστικός προορισμός, ενώ αναφέρθηκε και στην τουριστική έκθεση ITB του Βερολίνου, λέγοντας ότι η παρουσία της Κύπρου εκεί ήταν κρίσιμη για να μεταφερθεί προς τους στρατηγικούς εταίρους το μήνυμα ότι η χώρα παραμένει ασφαλής προορισμός και ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά. «Στις επαφές που έγιναν, καταγράφηκε έντονη ανησυχία, αλλά και εμπιστοσύνη προς την Κύπρο, ενώ πριν αναχωρήσει η κυπριακή αποστολή από το Βερολίνο, είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις για επαναφορά όλων των πτητικών προγραμμάτων», επισήμανε ο υφυπουργός.