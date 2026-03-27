Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι στις 2 Απριλίου 2026, τίθεται σε ισχύ ο Νόμος για τη Θέσπιση Πλαισίου Ελέγχου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τίτλο «Ο Περί της Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2025» [Ν. 194(Ι)/2025].

Ο Νόμος εισάγει για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων, που στοχεύει στη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης της Δημοκρατίας, ευθυγραμμίζοντας την Κύπρο με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/452. Η εφαρμογή της νομοθεσίας συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού περιβάλλοντος με στόχο την ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Ο Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση για σκοπούμενη άμεση ξένη επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής επενδυτή τρίτης χώρας σε επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, σε συνάρτηση με καθορισμένο κατώτατο όριο επένδυσης, ή την αύξηση υφιστάμενης συμμετοχής πέραν του προκαθορισμένου ποσοστού ή για συναλλαγές που ενδέχεται να επιφέρουν ουσιώδη επιρροή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους ή ευαίσθητους τομείς.

Στον Νόμο προσδιορίζονται οι τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, καθορίζεται η διαδικασία κοινοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα ελέγχου των επενδύσεων, καθώς και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της άμεσης ξένης επένδυσης και οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής, που είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και οικονομικούς φορείς να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του νόμου και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας και θα πραγματοποιηθούν από τις 2 Απριλίου 2026 και μετά, πρέπει να κοινοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών για έλεγχο πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης.