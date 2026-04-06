Αύξηση 1,5% κατέγραψε τον Μάρτιο του 2026 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Με βάση τα δεδομένα που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε 11.243 άτομα, έναντι 11.073 ατόμων τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η ετήσια αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε στις δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης, με 3.503 άτομα.

Ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, όπου οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 1.692 άτομα, ενώ στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες καταγράφηκαν 851 άτομα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη συνολικά περιορισμένη άνοδο, συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας συνεχίζουν να καταγράφουν αυξημένη πίεση στην αγορά εργασίας.