Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο το ενδεχόμενο άμεσων μειώσεων στα καύσιμα, παρά την πτώση που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την προσωρινή εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν.

Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, των πρατηριούχων και της Πετρολίνα εκτιμούν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η πορεία των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν μειώσεις μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες, εφόσον διατηρηθεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Όπως ανέφερε, οι τιμές στην κυπριακή αγορά ακολουθούν συνήθως με καθυστέρηση τις διεθνείς μεταβολές, σημειώνοντας ότι, όπως σταδιακά ήρθαν οι αυξήσεις, έτσι σταδιακά θα έρθουν και οι μειώσεις.

Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η πλευρά των εταιρειών εισαγωγής καυσίμων. Ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, ανέφερε ότι δεν μπορεί επί του παρόντος να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία των τιμών, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, δήλωσε ότι αναμένεται σταθεροποίηση των τιμών, μετά τη διεθνή αποκλιμάκωση, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τα Στενά του Ορμούζ, φαίνεται να ενίσχυσε την αισιοδοξία στις αγορές ενέργειας. Στην Κύπρο, πάντως, οι αρμόδιοι φορείς εμφανίζονται συγκρατημένοι, τονίζοντας ότι απαιτείται σταθερότητα στις διεθνείς ροές και σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση προτού υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση για τους καταναλωτές.