Οι αμοιβές των τραπεζικών στελεχών στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα δεν έχουν να ζηλέψουν από τις αμοιβές που λαμβάνουν ομόλογοι τους σε ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα, τα οποία είναι μεγαλύτερα και λειτουργούν με περισσότερο ανταγωνισμό.

Δύο τραπεζίτες στην Κύπρο είχαν το 2024 απολαβές πέραν του €1,5 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority). Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ιδιαίτερα μικρό, καθώς έχει δυο μεγάλες συστημικές τράπεζες την Τράπεζα Κύπρου και την Eurobank Ltd και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Alpha Bank Cyprus.

Η μέση συνολική αμοιβή ανά άτομο για τα δύο στελέχη (δεν κατονομάζονται στην έκθεση) είναι €1.610.716. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην Κύπρο δεν φαίνεται να υπάρχουν αμοιβές άνω του €1 εκατ. σε στελέχη στον χώρο των επενδυτικών εταιρειών.

Eικοσιπέντε τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα λαμβάνουν αποδοχές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και συγκεκριμένα η μέση συνολική αμοιβή ανά άτομο είναι €1.675.905.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 6 στελέχη στον χώρο των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών με μέση αμοιβή €1.562.160. Ουσιαστικά το ελληνικό και κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει περίπου τις ίδιες μέσες αμοιβές σε επίπεδο τραπεζικών στελεχών.

Να δούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ποιες είναι οι αμοιβές σε άλλα τραπεζικά συστήματα.

To γερμανικό τραπεζικό σύστημα έχει 553 υψηλόμισθους τραπεζίτες (σύνολο σε πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες) αλλά η μέση αμοιβή είναι λίγο πιο πάνω σε σχέση με τις αμοιβές που λαμβάνουν στελέχη σε Ελλάδα και Κύπρο. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης είναι €1.748.819.

Στη Γαλλία υπάρχουν 561 στελέχη σε τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες και η μέση συνολική αμοιβή ανά άτομο είναι €1.810. 772.

To ιταλικό τραπεζικό σύστημα έχει 462 στελέχη με την μέση ετήσια αμοιβή να είναι €1.780. 428. – To ισπανικό τραπεζικό σύστημα (τράπεζες και επενδυτική τραπεζική) έχει 251 τραπεζικά στελέχη με αμοιβές άνω του €1εκατ. και η μέση αμοιβή ανέρχεται €2.195. 830.

Στο τραπεζικό σύστημα του Λουξεμβούργου καταγράφονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 42 ανώτατα στελέχη με αμοιβές άνω του €1εκατ. και η μέση αμοιβή ανά άτομο είναι €1.493.378.

Στο τραπεζικό σύστημα της Ολλανδίας καταγράφονται 58 τραπεζικά στελέχη με αμοιβές άνω του €1 εκατ. και η μέση αμοιβή ανά άτομο είναι €1.517.781.



Βοήθησε η κερδοφορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, το 2024, ο συνολικός αριθμός των υψηλόμισθων στελεχών αυξάνεται σε 2.554 (από 2.343 το 2023). Στα πιστωτικά ιδρύματα, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 7% (από 2.122 το 2023 σε 2.266 το 2024). Στις επενδυτικές εταιρείες, αυξήθηκε κατά 30% (από 221 το 2023 σε 288 το 2024).

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, συνδέεται κυρίως με i) την ισχυρή κερδοφορία που υποστηρίζεται από τα υψηλότερα έσοδα από τόκους, τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων επιτοκίων και της ανανεωμένης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών και τις ανταγωνιστικές προσφορές αμοιβών για τη διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων.

Ο συνολικός αριθμός των υψηλόμισθων στελεχών σε πιστωτικά ιδρύματα και investment έφθασε τα 2.554 . Στα πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός αυξήθηκε κατά 6,8% μόνον ενώ στo χώρο των επενδύσεων αυξήθηκε κατά 30,3%. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης για τις πρακτικές διαφορετικότητας και το χάσμα αμοιβών μεταξύ φύλων, τα στοιχεία δείχνουν ότι παραμένει σημαντική ανισορροπία φύλου και στα υψηλόμισθα στελέχη. Η συντριπτική πλειονότητα είναι άνδρες: 89,1% στα πιστωτικά ιδρύματα και 96,9% στις επενδυτικές εταιρείες. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ φύλων -ιδίως σε ανώτερες και υψηλά αμειβόμενες θέσεις- παραμένει βασική προτεραιότητα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σε σχέση με άλλα αριθμητικά δεδομένα, ο σταθμισμένος μέσος λόγος μεταβλητών προς σταθερές αποδοχές για τους υψηλόμισθους σε πιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε στο 98%. Για τις εταιρείες επενδύσεων, ο μέσος λόγος αυξήθηκε στο 359%. Το ανώτατο όριο στις μεταβλητές προς τις σταθερές αποδοχές που ορίζεται στην οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD) δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες επενδύσεων από το 2021.