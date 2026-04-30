Τα όχι ιδιαίτερα θετικά μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό σε σχέση με την τουριστική βιομηχανία, αναγκάζουν τους επαγγελματίες του κλάδου να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού. Χθες, οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον ξενοδοχειακό κλάδο, είχαν συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, στον οποίο μετέφεραν την ανησυχητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τόνισαν την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, στη βάση ενός συγκροτημένου στρατηγικού σχεδίου.

Ειδικότερα, όπως πληροφορούμαστε, χθες, συντεχνίες και σύνδεσμοι των ξενοδόχων είχαν συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα, στον οποίο μετέφεραν την κατάσταση στον κλάδο, όπως έχει διαμορφωθεί, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες τους για μια σειρά γεγονότων που επηρεάζουν τη βιομηχανία. Ειδικότερα ανέφεραν: (α) Οι ακυρώσεις έχουν μειωθεί, ωστόσο ο ρυθμός των κρατήσεων για το καλοκαίρι παραμένει υποτονικός και μάλιστα αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (β) Η αύξηση στην τιμή των καυσίμων έχει οδηγήσει σε άνοδο στις τιμές των εισιτηρίων, με αποτέλεσμα αρκετοί ταξιδιώτες να επιλέγουν ταξίδια είτε με πλοίο, ή με τρένο ή ακόμα και με το ιδιωτικό τους όχημα. Αυτό δίνει πλεονέκτημα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς στην Κύπρο μπορεί να φτάσει κάποιος μόνο με αεροπλάνο. (γ) Οι αυξήσεις στα καύσιμα και η μείωση στις αεροπορικές κρατήσεις, αναγκάζουν αριθμό εταιρειών να ακυρώσουν πτήσεις και δρομολόγια, εξέλιξη η οποία επίσης επηρεάζει αρνητικά τη χώρα μας.

Ενδεικτικά, χθεσινό τηλεγράφημα έκανε λόγο για επικείμενη συνάντηση υπουργών της γαλλικής Κυβέρνησης με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών, με στόχο να καθησυχάσουν τις ανησυχίες τους, έναντι του κινδύνου να υπάρξουν στα γαλλικά αεροδρόμια, ελλείψεις κηροζίνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. έχουν ήδη αρχίσει να ακυρώνουν κάποιες από τις πτήσεις τους των ερχόμενων μηνών.

Ένεκα των πιο πάνω, η πλευρά των ξενοδόχων ζήτησε την παράταση του σχεδίου επιδότησης των εργαζομένων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Όπως ανέφεραν, υπάρχει η ανάγκη συγκρότησης ενός στρατηγικού σχεδίου με κύριο στόχο να αναδείξει την Κύπρο ως ένα ασφαλή και ελκυστικό προορισμό, παρά τα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ήδη σημείωσαν, έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα να απωλέσουμε μεγάλη μερίδια ταξιδιωτών και να στοχεύουμε πλέον σε τουρίστες της τελευταίας στιγμής. Οι ξενοδόχοι επί της ουσίας χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου, αφού όπως αναφέρουν, οι προκρατήσεις για το καλοκαίρι παρουσιάζουν μείωση πέραν του 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κάτι ασφαλώς που δημιουργεί ανησυχία. Συναφώς, οι πληρότητες των ξενοδοχείων αυτή την περίοδο κυμαίνονται κατά μέσο όρο περίπου στο 40% ενώ την ίδια περίοδο πέρσι, υπήρχαν περιπτώσεις που άγγιξαν και το 80%.

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης σημείωσε ότι ο υπουργός Εργασίας, αφού ενημερώθηκε για την υφιστάμενη κατάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, έδειξε κατανόηση στο αίτημα των συνδέσμων. Διεμήνυσε ότι θα μεταφέρει το αίτημα και στους λοιπούς εμπλεκόμενους υπουργούς για να το εξετάσουν και ανάλογα θα ληφθεί κυβερνητική απόφαση. Όπως είπε ο κ. Αγγελίδης, η παράταση του σχεδίου επιδότησης θα επιφέρει ηρεμία στην αγορά, ακόμα και αν δεν χρειαστεί εν τέλει να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω κονδύλια. Είναι σημαντικό, πρόσθεσε, να δοθεί η εικόνα ότι η βιομηχανία λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να δεχθεί τους επισκέπτες. Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση για την θετική κατάληξη των προσπαθειών της, όσον αφορά στην απάλειψη αρνητικών στοιχείων από τις ταξιδιωτικές οδηγίες αρκετών χωρών και εξέφρασε την ελπίδα αυτό να επιτευχθεί και για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς πρόκειται για τη σημαντικότερη αγορά της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι χθες παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον Invest Cyprus, υλοποιεί μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, συνεκτικής και εξωστρεφούς εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρας Παπαδόπουλος. «Το μήνυμα που θα προωθείται διεθνώς θα μπορεί να εξειδικεύεται ανά τομέα, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες, τις πολιτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη Κυπριακής Δημοκρατίας» σημείωσε.