Πού κυμαίνονται οι τιμές των ειδών διατροφής στην Κύπρο, είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τα αντίστοιχα επίπεδα τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφει ανάλυση της Eurostat για το 2025. Από την ανάλυση προκύπτει, ότι η Κύπρος έχει σε μία σειρά προϊόντων με τιμές υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης αλλά και πιο φθηνές.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των στοιχείων από τον Φιλελεύθερο, η Κύπρος έχει από τις ακριβές τιμές σε γάλα-τυριά-αυγά, με τον σχετικό δείκτη να είναι 127,1 μονάδες και είναι 28,8% υψηλότερος από την ΕΕ «21» (99,9 μονάδες) και με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελλάδα έχοντας τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη 129,9 μεταξύ της ΕΕ των «21». Στην Βουλγαρία ο σχετικός δείκτης είναι 126,2 μονάδες. Να δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες σε αυτή την κατηγορία τροφίμων: Ισπανία 95,3 μονάδες, Πολωνία 92,7 μονάδες, Γερμανία 96,1 μονάδες, Τσεχία 97,2 μονάδες, Ολλανδία 99,3 μονάδες, Βέλγιο 100,3 μονάδες.

Οι διαφορές σε σύγκριση με την Ευρώπη στις τιμές τροφίμων δεν σταματούν μόνο στην κατηγορία των γαλακτομικών. Ο δείκτης τιμών για τα έλαια και τα λίπη είναι 113,4 μονάδες, ο μέσος όρος της ΕΕ των «21» είναι 98,9 μονάδες και η διαφορά 14,14%. Στην Ισπανία ο δείκτης για τα έλαια είναι 73,2 μονάδες, στην Πολωνία 94,3 μονάδες, στην Πορτογαλία 95,9 μονάδες, στην Ελλάδα 107, 5 μονάδες, στην Λετονία 145,1 μονάδες, στην Εσθονία 127,2 μονάδες. Για το ψωμί και δημητριακά ο δείκτης τιμών στην Κύπρο για το 2025 ήταν 104,2 μονάδες και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των «21» στις 103,3 μονάδες. Στις υπόλοιπες χώρες η εικόνα έχει ως εξής: Ολλανδία 89,9 μονάδες, Ισπανία 94 μονάδες, Βουλγαρία 81,4 μονάδες, Πολωνία 88,9 μονάδες, Τσεχία 87,1 μονάδες, Δανία 136,1 μονάδες, Λουξεμβούργο 128,8 μονάδες, Αυστρία 120,4 μονάδες, Ελλάδα 104,2 μονάδες.

Η Κύπρος είναι λιγότερη ακριβή χώρα για τα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ο δείκτης στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι 95 μονάδες και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος «21» στις 104,2 μονάδες. Στις υπόλοιπες χώρες είναι Λουξεμβούργο 124,3 μονάδες, Γαλλία 125,1 μονάδες, Ιταλία και Γερμανία 107,2 και 107,7 μονάδες αντίστοιχα. Στην Σλοβενία είναι 83,4 μονάδες, στην Ισπανία 101,2 μονάδες και στην Ελλάδα 84,9 μονάδες. Στα λαχανικά ο δείκτης στην Κύπρο 90,6 μονάδες και ο μέσος όρος στην ΕΕ των «21» στις 101,9 μονάδες. Στις υπόλοιπες χώρες: Κροατία 93,3 μονάδες, Πορτογαλία 101,4 μονάδες, Λιθουανία 103,2 μονάδες, Σλοβενία 89,8 μονάδες, Ελλάδα 93,2 μονάδες, Ιταλία 100,1 μονάδες και Γερμανία 103,1 μονάδες. Στο κρέας ο δείκτης τιμών στην Κύπρο είναι 85,5 μονάδες και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος «21» κρατών είναι 106 μονάδες. στην Ελλάδα 95,2 μονάδες, στο Λουξεμβούργο στις 137 μονάδες, στην Γερμανία στις 112,3 μονάδες, στην Πορτογαλία στις 87,9 μονάδες και ο μέσος όρος της ΕΕ των «20» στις 106,2 μονάδες. Ο δείκτης για τις τιμές των ψαριών στην Κύπρο είναι στις 103,2 μονάδες, στην Ελλάδα στις 112,7μονάδες, στην Δανία στις 103,5 μονάδες, στην Αυστρία στις 123,5 μονάδες, στην Πορτογαλία στις 95,4 μονάδες και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των «21» είναι 100,7 μονάδες.

Το 2025, η Ισπανία είχε το χαμηλότερο επίπεδο τιμών για τα έλαια και τα λίπη και η Λετονία είχε το υψηλότερο επίπεδο τιμών για τα έλαια και τα λίπη. Η Ρουμανία ήταν η λιγότερο ακριβή χώρα και η Γαλλία ήταν η πιο ακριβή χώρα για τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς. Στη Ρουμανία, επίσης το επίπεδο τιμών των λαχανικών ήταν το χαμηλότερο εντός της ΕΕ, ενώ το επίπεδο τιμών ήταν υψηλότερο στη Δανία. Η Δανία ήταν η πιο ακριβή χώρα και για άλλα τρόφιμα, ενώ η Πολωνία ήταν η φθηνότερη χώρα.