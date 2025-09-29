Τρεις μέρες συζητήσεων, περισσότεροι από 175 διακεκριμένοι ομιλητές από την πολιτική σκηνή, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και του εξωτερικού. Μια πληθώρα θεμάτων που ενισχύουν τον διάλογο γύρω από κρίσιμα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα στον τόπο μας. Το Cyprus Forum θα διεξαχθεί για 6η φορά από την 1η μέχρι τις 3 Οκτωβρίου στο παλιό δημαρχείο Λευκωσίας και στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας και φιλοδοξεί για άλλη μια φορά να συμβάλει στην αλλαγή της φιλοσοφίας στην λήψη αποφάσεων στην Κύπρο.

Η συνεισφορά του Cyprus Forum στην κυπριακή κοινωνία και πολιτική σκηνή είναι πλέον καταγεγραμμένη. Στην συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», ο Νικόλας Κυριακίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Cyprus Forum επεσήμανε πως το συνέδριο έχει καταφέρει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αλλαγή κουλτούρας στην παραγωγή πολιτικής, ενισχύοντας τον ελεύθερο επιστημονικό διάλογο γύρω από κρίσιμα ζητήματα, όπως η ρύθμιση του lobbying, η ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και η διατήρηση ανοικτού διαλόγου με τους Τουρκοκύπριους.

Η μέχρι τώρα επιτυχία του Cyprus Forum κινητοποιεί τους διοργανωτές του για να εργαστούν ακόμη πιο σκληρά, ώστε η φετινή διοργάνωση να είναι ακόμη πιο πετυχημένη από τις προηγούμενες. «Κάθε συζήτηση στο Cyprus Forum έχει κάποιο ερευνητικό υπόβαθρο, εντοπίζει ένα πολιτικό ζήτημα και φέρνει κοντά βασικούς ενδιαφερόμενους όπως πολιτικούς και εμπειρογνώμονες», είπε ο Νικόλας Κυριακίδης.

Οι φετινές συζητήσεις είναι σχεδιασμένες να αναδείξουν προβλήματα και, το κυριότερο, να αποτελέσουν εφαλτήριο για λύσεις, τόνισε ο εκτελεστικός Πρόεδρος του Cyprus Forum. Με θεματικές που επικεντρώνονται στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το μέλλον των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ, το Forum επιδιώκει να μετατρέψει τις ιδέες σε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

-Το Cyprus Forum διοργανώνεται φέτος για 6η συνεχόμενη χρονιά. Πότε θα διεξαχθεί και πόσοι ομιλητές αναμένεται να συμμετάσχουν;

-Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ανακοινώνουμε πως θα διεξαχθεί το Cyprus Forum 2025. Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου 2025 στο παλιό Δημαρχείο Λευκωσίας και στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, https://2025.cyprusforum.cy. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι θα συμμετέχουν περίπου 175 ομιλητές. Ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, Ευρωπαίοι Επίτροποι και αξιωματούχοι, Υπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι από δεξαμενές σκέψεις της Κύπρου και του εξωτερικού, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και ακαδημαϊκοί.

-Ποιά πιστεύετε πως είναι η συνεισφορά του στην κυπριακή κοινωνία και πολιτική σκηνή;

-Πιστεύουμε πως το Cyprus Forum έχει συμβάλει στην αλλαγή κουλτούρας στην παραγωγή πολιτικής κυρίως με την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από κρίσιμα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα στον τόπο μας. Προωθεί τον ελεύθερο επιστημονικό διάλογο και τη συζήτηση για πολιτικές συνδέοντας την Κύπρο με τη διεθνή πολιτική συζήτηση. Έχει συμβάλει στην προώθηση αρκετών σημαντικών ζητημάτων, όπως η ρύθμιση του lobbying, η ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η συζήτηση για το ανέλεγκτο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, η συζήτηση για τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και γενικά η διατήρηση ανοικτού διαλόγου με τους Τουρκοκύπριους. Επίσης, ενισχύει τη σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή πολιτικής με βάση επιστημονικά στοιχεία. Μέσω αυτών των συζητήσεων, πιστεύουμε στην υπευθυνότητα στον πολιτικό διάλογο της Κύπρου, συμβάλλοντας στην υγιή πολιτική εξέλιξη της χώρας.

-Μπορούν οι συζητήσεις που θα γίνουν και τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος να αναδείξουν προβλήματα μέσα στην κυπριακή κοινωνία και το κυριότερο να αποτελέσουν εφαλτήριο για λύσεις;

– Η απάντηση στην ερώτηση είναι ένα ηχηρό ναι. Το Cyprus Forum είναι ένα δημοκρατικό βήμα όπου oι συμμετέχοντες εκφράζουν ελευθέρα τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους. Κάθε συζήτηση στο Cyprus Forum έχει κάποιο ερευνητικό υπόβαθρο, εντοπίζει ένα πολιτικό ζήτημα και φέρνει κοντά βασικούς ενδιαφερόμενους (stakeholders) όπως πολιτικούς και εμπειρογνώμονες. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, εντοπίζονται προβλήματα και προτείνονται λύσεις, οι οποίες προωθούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Συνεργαζόμενοι με διάφορες δεξαμενές σκέψης, ασκείται θετική πίεση για την υλοποίησή τους, ενισχύοντας τη δυνατότητα να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στην κοινωνία και στην πολιτική σκηνή. Το Cyprus Forum είναι ένα εργαλείο για να διαμορφωθεί ένα καλύτερο μέλλον.

-Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι φετινές συζητήσεις;

-Οι φετινές συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια σειρά από κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που αγγίζουν την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ένα από τα βασικά θέματα είναι η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, με ομιλητές από την κυπριακή κυβέρνηση όπως ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βουλευτές και άλλους εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ασφάλεια και η συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ομιλητές τον Νικόλαο Ιωαννίδη, Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και εκπροσώπηση από δεξαμενές σκέψεις της Κύπρου και του εξωτερικού. Η συζήτηση αυτή θα δώσει έμφαση στις ευκαιρίες που προσφέρονται για περιφερειακή συνεργασία και στρατηγικές συνεργασίες με τη ΕΕ. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι το μέλλον των σχέσεων Κύπρου και ΗΠΑ, με τη συμμετοχή της Τζούλι Ντέιβις, Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Κύπρο, που θα αναλύσει τις στρατηγικές σχέσεις της Κύπρου με τις ΗΠΑ και τις προκλήσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της οικονομίας.

Επιπλέον, θα διεξαχθούν συζητήσεις για το μέλλον της εργασίας και της κοινωνικής ευημερίας στην Κύπρο, με ομιλητές όπως ο Γιάννης Παναγιώτου, Υπουργός Εργασίας, και ο Μάριο Νάβα, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προκλήσεις και οι δυνατότητες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας. Η συζητήσεις για την ενέργεια θα είναι εξίσου σημαντικές, με την παρουσία του Υπουργού Γιώργου Παπαναστάσιου και αρκετών άλλων σημαντικών ομιλητών. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην επικείμενη προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ.

-Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για το μέλλον; Πως θέλετε να δείτε να διαμορφώνεται το Cyprus Forum και τι να πετυχαίνει;

-Φιλοδοξούμε πως το Cyprus Forum θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια βασική πλατφόρμα που επηρεάζει θετικά την πολιτική συζήτηση και ενισχύει τη συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις. Θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των κέντρων λήψης αποφάσεων, μετατρέποντας τις ιδέες σας σε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής. Στόχος είναι το Forum όχι μόνο να συζητά επίκαιρα θέματα, αλλά και να παράγει συγκεκριμένες συστάσεις που να επηρεάζουν τη διακυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής στην Κύπρο. Στο μέλλον, η συνέχιση της επιρροής του πέρα από την Κύπρο, σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Λονδίνο και αλλού θα του επιτρέψει να εξετάσει περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ενισχύοντας περαιτέρω την προβολή της Κύπρου σε διεθνή φόρα.