

Η δημοκρατία, η διαφάνεια, η ενεργειακή μετάβαση και η γεωπολιτική σταθερότητα δεν είναι πλέον αφηρημένες έννοιες — είναι πεδία καθημερινής διαπραγμάτευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το φετινό Cyprus Forum (1-3 Οκτωβρίου), με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, ειδικών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, δημιουργεί έναν απαραίτητο χώρο διαλόγου για ζητήματα που αφορούν άμεσα το παρόν και το μέλλον της Κύπρου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για ουσιαστική συζήτηση και κοινά αποδεκτές λύσεις καθιστά τη φετινή διοργάνωση πιο επίκαιρη από ποτέ.

Αν.Αν.