Για τη Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, η διάκριση του ομίλου στη λίστα Best Workplaces™ for Women 2026 στην Κύπρο «είναι πάνω απ’ όλα μια ψήφος εμπιστοσύνης από τις ίδιες τις γυναίκες της ομάδας μας, που αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της εργασιακής κουλτούρας που βιώνουν». Εξηγεί δε, ότι στην XM «επενδύουμε με συνέπεια και διαφάνεια σε μια σειρά από πρακτικές που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης για όλους, σε στοχευμένες δράσεις coaching και mentoring, για τη βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων και σε ένα πραγματικά ευέλικτο μοντέλο εργασίας».

Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer, XM

Τι σημαίνει για την XM η διάκριση Best Workplaces™ for Women 2026 και πώς αποτυπώνει τη συνολική εταιρική της φιλοσοφία;

Η διάκρισή μας στη λίστα Best Workplaces™ for Women 2026 στην Κύπρο είναι πάνω απ’ όλα μια «ψήφος εμπιστοσύνης» από τις ίδιες τις γυναίκες της ομάδας μας, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της εργασιακής κουλτούρας που βιώνουν.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία να αναδιαμορφώνουν το εργασιακό τοπίο, χρειαζόμαστε κάποιες σταθερές, τις οποίες οφείλουμε να διαφυλάξουμε, ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογική ταχύτητα συμβαδίζει με την ανθρώπινη εμπειρία. Για εμάς, αυτές οι σταθερές είναι οι αξίες μας, Big. Fair. Human., που φέρνουν τον κάθε άνθρωπο πραγματικά στο επίκεντρο της καινοτομίας μας.

Ο χρηματοοικονομικός και τεχνολογικός κλάδος παραμένει απαιτητικός για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Ποιες πολιτικές έχει υιοθετήσει η XM για την ενίσχυση της παρουσίας και εξέλιξης των γυναικών;

Ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι καθοριστικός, ωστόσο η πραγματικότητα της εκπροσώπησής τους σε καίριες θέσεις του χώρου έρχεται σε αντίφαση με τη συμβολή τους. Στην XM, ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε στην πράξη την γυναικεία ηγεσία, όπως αποδεικνύεται από τα ποσοστά εκπροσώπησης γυναικών σε θέσεις ευθύνης του Ομίλου. Επενδύουμε με συνέπεια και διαφάνεια σε μια σειρά από πρακτικές που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης για όλους, σε στοχευμένες δράσεις coaching και mentoring για τη βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων και σε ένα πραγματικά ευέλικτο μοντέλο εργασίας.

Παράλληλα, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχών που στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες εργαζόμενες μας, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, από τη μητρότητα έως την οικογένεια και τις αυξημένες καθημερινές ανάγκες.

Με ποιους τρόπους διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και η αξιοκρατική επαγγελματική ανέλιξη εντός του οργανισμού;

Η ίση πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: διαφάνεια και συνέπεια. Από την πρώτη ημέρα στην XM, κάθε εργαζόμενος ακολουθεί ένα δυναμικό πλάνο εξέλιξης, με σαφή κριτήρια αξιολόγησης, τακτικό feedback και ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και επιβράβευσης.

Παράλληλα, τα πιο senior στελέχη της XM λειτουργούν ως πραγματικοί coaches και mentors, ώστε η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης να είναι ένας ουσιαστικός, αμοιβαία επωφελής διάλογος, όχι μια τυπική διαδικασία. Με απλά λόγια, χτίζουμε ένα leadership pipeline με ξεκάθαρους, αξιοκρατικούς κανόνες, ώστε εργαζόμενοι με διαφορετικές διαδρομές να έχουν ίση πρόσβαση στο επόμενο στάδιο όταν είναι έτοιμοι, χωρίς «αόρατα» εμπόδια.

Πώς καλλιεργείται στην πράξη μια κουλτούρα συμπερίληψης σε ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον όπως της XM;

Στην XM, η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη είναι έννοιες αλληλένδετες. Χτίζουμε πρακτικές που αίρουν εμπόδια και αναδεικνύουν τη φωνή και το μοναδικό υπόβαθρο κάθε μέλους της παγκόσμιας ομάδας μας, που πλέον ξεπερνά τα 1.600 στελέχη, ακόμη και όταν συνυπάρχουν διαφορετικές, και πολλές φορές αντικρουόμενες, ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες. Μέσα από σαφή επικοινωνία, ξεκάθαρα πλαίσια συνεργασίας και σύγχρονα μέσα, ενισχύουμε τη συνοχή και τη συνεργασία, ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε την κρίση, το πάθος και τη δημιουργικότητα όλων, χωρίς διακρίσεις.

Πώς αντιμετωπίζει η XM ζητήματα ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδίως για εργαζόμενες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις;

Συχνά, όταν η προσωπική ζωή και η καριέρα συναντιούνται δημιουργείται ένα πεδίο γεμάτο προκλήσεις, αντιφάσεις αλλά και μεγάλη δύναμη. Στην πράξη, οι άνθρωποί μας καλούνται να ισορροπήσουν καθημερινά μεταξύ δυο απαιτητικών κόσμων. Εκεί οφείλουμε να τους στηρίξουμε με κάθε μέσο που έχουμε καθώς πιστεύουμε βαθιά ότι οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες είναι άνθρωποι ολοκληρωμένοι, με ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα και ευρύ πνεύμα. Έχουμε διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης με ευέλικτα ωράρια, τηλεργασία και σύγχρονα προγράμματα ευεξίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες που προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες.

Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε γυναίκες επαγγελματίες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας;

Αναμφίβολα, η ζωή μιας εργαζόμενης γυναίκας, και δη μητέρας, απαιτεί πραγματική δύναμη, προσαρμοστικότητα και διορατικότητα. Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικού ηγέτη που μπορεί να φτάσει κάθε εταιρεία στην κορυφή. Σε κάθε γυναίκα επαγγελματία που σκέφτεται μια καριέρα στο FinTech θα έλεγα ότι για να αφήσεις το αποτύπωμά σου στον χώρο θα πρέπει να αφήσεις πίσω σου κοινωνικές επιταγές που σου ζητούν να ανταποκρίνεσαι σε κάθε ρόλο ακούραστα, χωρίς παραχωρήσεις, και να αγκαλιάσεις όλα εκείνα τα στοιχεία που σου δίνουν μεγαλύτερη έμπνευση και δυναμική και σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο και καλύτερη ηγέτιδα.

