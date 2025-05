Deeply honored to attend the Inauguration Mass of @Pontifex His Holiness Pope Leo XIV.



Powerful and timely call by His Holiness for peace, justice and human fraternity.



Il Governo di Cipro e il suo popolo sono al Suo fianco per promuovere pace, dignità e unità. 🇨🇾🇻🇦… pic.twitter.com/wkfxu6vuQ7