Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ με γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Γιώργου Κουκουμά, σε σχέση με τη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, κατηγορώντας το Προεδρικό ότι επιχειρεί να αποκρύψει τις ευθύνες του.

Ο κ. Κουκουμάς θέτει ως κεντρικό ερώτημα «Πώς θα υπήρχε συντονισμός, αφού άφησαν τη χώρα χωρίς συντονιστή;», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, ενώ είχε ορίσει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας ως αρμόδιο για τον συντονισμό σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, τον έστειλε στην Αυστραλία εν μέσω καλοκαιριού, χωρίς να ορίσει αντικαταστάτη.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Όσο κι αν προσπαθεί να κρυφτεί το Προεδρικό, τα ερωτήματα γύρω από την διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό είναι αμείλικτα. Κεντρικό ερώτημα είναι πώς θα υπήρχε συντονισμός των κρατικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, χωρίς συντονιστή; Η κυβέρνηση που με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όρισε τον Γενικό Διευθυντή του Υπ. Γεωργίας ως γενικό συντονιστή σε περίπτωση πυρκαγιάς, αποφάσισε να τον στείλει -εν μέσω καλοκαιριού- στην Αυστραλία, χωρίς να ορίσει αντικαταστάτη.

Η κυβέρνηση και οι Υπουργοί ας μην προσπαθούν άλλο να παραπλανήσουν την κοινωνία, τη Βουλή και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν όταν ισχυρίζονται ότι ο Γενικός Διευθυντής ενός Υπουργείου αποφάσισε από μόνος του να εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σηκώθηκε και πήγε στην Αυστραλία; Σε κάθε περίπτωση, εκτός από το να παραδεχτούν την αλήθεια, ο κ. Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη γιατί άφησαν τη χώρα χωρίς υπεύθυνο συντονιστή ή έστω αντικαταστάτη του, στην πιο κρίσιμη περίοδο για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δήλωνε τον περασμένο Ιούνη “πιο έτοιμη από ποτέ” να αντιμετωπίσει πυρκαγιές, και τον Ιούλη είχαμε στην πιο καταστροφική πυρκαγιά στα χρονικά της χώρας. Εντούτοις, όλοι βρίσκονται στις καρέκλες τους και προσπαθούν, από πάνω, να παραπλανήσουν την κοινωνία».