Συλλυπητήριο μήνημα για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, θυγατέρας του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στη γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει:

«Με συγκλονισμό και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά.

Η απρόσμενη απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε τόσο νεαρή ηλικία, κάνει την οδύνη μεγαλύτερη. Με πλήρη γνώση του πόσο δύσκολα είναι τα λόγια παρηγοριάς για μια τέτοια απώλεια, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά και εύχομαι κουράγιο».