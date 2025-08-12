Με σκληρή γλώσσα στα όσα ανέφερε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για το Κυπριακό, σε επιστολή του προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου τοποθετείται ο πρώην υπουργός στην κυβέρνηση Κληρίδη, Κώστας Θεμιστοκλέους.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, «ο κ. Νίκος Αναστασιάδης εξακολουθεί να έχει τη ψευδαίσθηση ότι κάνοντας συνεχώς τη δήλωση ότι “υιοθετείτε τα τουρκικά αφηγήματα στο Κυπριακό” θα απαλλαγεί από τις τεράστιες ευθύνες που έχει προσωπικά για την κατρακύλα που πήρε το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Τώρα απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο και στο δικό του κόμμα».

Την ίδια ώρα ισχυρίζεται ότι, «ο Αναστασιάδης πίσω από τις πλάτες του ΟΗΕ, πίσω από το Γενικό Γραμματέα Γκιουτέρες, σε μυστική συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου, είπε περίπου τα εξής: η λύση της Ομοσπονδίας δεν είναι εφικτή. Πάω πίσω στην Κύπρο, θεωρώ ότι θα επανεκλεγώ και θα ξαναβρεθούμε να συζητήσουμε σε άλλη βάση».

Αυτούσια η δήλωση

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης εξακολουθεί να έχει τη ψευδαίσθηση ότι κάνοντας συνεχώς τη δήλωση ότι «υιοθετείτε τα τουρκικά αφηγήματα στο Κυπριακό» θα απαλλαγεί από τις τεράστιες ευθύνες που έχει προσωπικά για την κατρακύλα που πήρε το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Τώρα απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο και στο δικό του κόμμα.

Δεν έχω κανένα δικαίωμα να απαντήσω από μέρους του ΔΗΣΥ. Δεν υπήρξα ούτε και είμαι μέλος του κόμματος. Θα απαντήσω προσωπικά και ως ένα άτομο που μετείχα στην κυβέρνηση Κληρίδη ως υπουργός, μετείχα στο Προεδρικό Συμβούλιο του Αναστασιάδη, όταν ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, και υποστήριξα τον ίδιο στην πρώτη εκλογή του στο προεδρικό αξίωμα. Επίσης, απαντώ και ως ένας βαθύς και πραγματικά γνώστης του πώς ο Αναστασιάδης έκλεισε τη Διάσκεψη του Ιουλίου 2017. Εξηγούμαι και βάζω το χέρι μου στο πολιτικό Ευαγγέλιο. Ο Αναστασιάδης πίσω από τις πλάτες του ΟΗΕ, πίσω από το Γενικό Γραμματέα Γκιουτέρες, σε μυστική συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου, είπε περίπου τα εξής: Η λύση της Ομοσπονδίας δεν είναι εφικτή. Πάω πίσω στην Κύπρο, θεωρώ ότι θα επανεκλεγώ και θα ξαναβρεθούμε να συζητήσουμε σε άλλη βάση.

Η άλλη βάση την οποία ξεκαθάρισε ήταν διχοτομική στην παλιά αξίωση του Ραούφ Ντενκτάς για δύο κράτη. Έτσι έληξαν οι συνομιλίες το 2017, εξ’ ου και σήμερα η άλλη πλευρά το επικαλείται και θεωρεί ότι ο «νονός» των δύο κρατών είναι ο Αναστασιάδης.

Κοινωνός αυτών των απόψεων και δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, άτομα στην Κύπρο. Θυμίζω και τις σχετικές δηλώσεις του τέως Αρχιεπισκόπου.

Ο κ. Αναστασιάδης ζητά και τα εύσημα στην οικονομία. Δεν θα αρνηθώ τις όποιες επιτυχίες του. Θέλω όμως και εδώ να θυμίσω το παρασκήνιο, που έγινε γνωστό εκ των υστέρων, όπως και την αστοχία του να εξασφαλίσει δάνειο από τη Μόσχα. Θυμίζω το παρασκήνιο που έχει ομοιότητες και με το Κυπριακό που ανάφερα πιο πάνω. Δημόσια υποστήριζε την πρόταση της Ευρώπης για το περιορισμένο κούρεμα και στο παρασκήνιο εργάστηκε για να περάσει από τη Βουλή αυτό που όλοι ξέρουμε και μας οδήγησε σε τόσα δεινά.