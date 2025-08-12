Η Πινδάρου απέφυγε χθες να σχολιάσει οτιδήποτε γύρω από το θέμα της επιστολής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, την οποία έφερε χθες ο «Φ» στη δημοσιότητα, θέλοντας να κλείσει το ζήτημα όσο πιο ήπια γίνεται. Παρά ταύτα, το όλο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Στο συναγερμικό στρατόπεδο επικρατεί γενικότερος προβληματισμός για τα μέτωπα που δεν κλείνουν ή που ανοίγουν από το πουθενά, προσθέτοντας επιπρόσθετη πίεση στην ηγεσία του κόμματος αλλά και στο σύνολο του οικοδομήματος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στην επιστολή του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέτει ουσιαστικά δύο ζητήματα, με αφορμή τη μη αντίδραση του κόμματος στα όσα ανέφερε ο παρουσιαστής της εκδήλωσης του δήμου Αμμοχώστου. Αφενός, εγείρει θέμα για τη γραμμή του κόμματος στο Κυπριακό και, αφετέρου, υποδεικνύει την προσπάθεια αποστασιοποίησης της παρούσας ηγεσίας από τη δεκαετή διακυβέρνησή του, η οποία, ούτως ή άλλωςδεν ήταν μόνο διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αλλά διακυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού. Ιδιαίτερα η δεύτερη πενταετία του Νίκου Αναστασιάδη ήταν, καθαρά κυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού, με τη νυν πρόεδρο του ΔΗΣΥ να διατελεί εκπρόσωπος Τύπου του κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2018.

«Παρακολουθώ με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη–ΔΗΣΥ. Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο όσα σχετίζονται με τη διάσωση του χρεοκοπημένου κράτους και τα σημαντικά επιτεύγματα που συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει χαρακτηριστικά. Προσθέτει δε ότι διαπιστώνει πως η αποστασιοποίηση αφορά και τη διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, «με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που, για λόγους δικούς τους, είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού “καλού”, τα αφηγήματα της Τουρκίας».

Για το τελευταίο, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σημειώνει ότι αποστέλλει τεκμηριωμένο άρθρο, «με βάση τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα να αντιληφθείτε ποιοι οι λόγοι ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».

Η δυσαρέσκεια του Νίκου Αναστασιάδη για τη στάση της νυν ηγεσίας του κόμματος έναντι της διακυβέρνησής του είναι γνωστή στους συναγερμικούς κύκλους. Από την άλλη, η ηγεσία της Πινδάρου απέφυγε να σχολιάσει την επιστολή, αφήνοντας το θέμα να εκτονωθεί εσωκομματικά. Ωστόσο, η μη αντίδραση της ηγεσίας του κόμματος στα όσα ανέφερε ο παρουσιαστής της εκδήλωσης του δήμου Αμμοχώστου φαίνεται να ήταν συνειδητή επιλογή. Ορισμένοι κύκλοι σημειώνουν ότι οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν υπερβολικές και υποστηρίζουν πως το ζήτημα έλαβε διαστάσεις μετά, όπως λένε, από παρέμβαση και απαίτηση του Προεδρικού, οπότε και υπήρξαν κομματικές τοποθετήσεις.

Η επιστολή Αναστασιάδη στην Πινδάρου προκάλεσε ποικίλα σχόλια, ενδεικτικά των εσωκομματικών διαφωνιών που εξακολουθούν να υφίστανται. Ο Κρις Τριανταφυλλίδης, πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ, σχολίασε χθες ότι θα ήταν «τεράστιο λάθος» από τον ΔΗΣΥ να υπερασπιστεί τον Νίκο Αναστασιάδη.

«Κ. τέως ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη», έγραψε σε ανάρτησή του, «άκουσα τι είπε ο παρουσιαστής στην αντικανονική εκδήλωση για την Αμμόχωστο. Μέρος αυτής με βρίσκει σύμφωνο και άλλο μέρος της, όχι. Αν κρίνω ότι θέλω να τοποθετηθώ, διότι –υποθετικώς ομιλούντες– με αφορά, θα το πράξω ο ίδιος. Αυτό επιβάλλει το στοιχειώδες πολιτικό θάρρος. Δεν θα ζητούσα από κανένα τρίτο να το κάνει για μένα. Εσύ όμως ζητάς από ένα τρίτο, τον ΔΗΣΥ, να το κάνει για εσένα με σχετική ανακοίνωσή του. Μέχρι σήμερα δεν το έκανε και θα διαπράξει τεράστιο λάθος αν το κάνει. Αν αισθάνεσαι, κ. τέως ΠτΔ, ότι πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, βγες να το κάνεις εσύ ο ίδιος. Μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από τρίτους, όποιοι και αν είναι αυτοί».

Αποστάσεις και από Αβέρωφ

Κομματικά στελέχη παρατηρούν ότι η παρούσα ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού επιχειρεί να κρατήσει αποστάσεις όχι μόνο από τον Νίκο Αναστασιάδη αλλά και από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Όπως αναφέρουν, διαφαίνεται πρόθεση της ηγεσίας να παρουσιάζεται ως κάτι νέο, που δεν συνδέεται με κανέναν από τους δύο, θεωρώντας ότι αυτή η στρατηγική θα προσθέσει πόντους στο κόμμα και θα το απαλλάξει από παλιά προβλήματα.

Διαπιστώνεται επίσης μια τάση να προβληθεί ως προσπάθεια ανανέωσης και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με την είσοδο στη Βουλή νέων προσώπων που δεν θα παραπέμπουν στο παρελθόν. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, αυτή η τακτική όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα του κόμματος, αλλά δημιουργεί καινούργια, ανοίγοντας συνεχώς νέα μέτωπα, καθώς η δυσαρέσκεια φαίνεται να είναι διάχυτη.

Ανοικτό και το θέμα με τα μητρώα- Τα υπονοούμενα στην απάντηση και τι λέει η άλλη πλευρά

Πριν το θέμα με την επιστολή Νίκου Αναστασιάδη, είχε προκύψει ζήτημα με την επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, η οποία ζητούσε να ενημερωθεί επίσημα από την ηγεσία του ΔΗΣΥ, αν δόθηκε το μητρώο μελών του κόμματος σε άλλο κόμμα. Μια παρέμβαση η οποία έγινε μετά τον καυγά στο Χ του Μιχάλη Ιωαννίδη με τον Πέτρο Δημητρίου και την αναφορά του πρώτου για παράδοση του μητρώου μελών του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για την προεκλογική του Ανδρέα Μαυρογιάννη τον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023.

Η Πινδάρου διέψευσε με ανακοίνωση της ότι δόθηκαν επίσημα, αλλά αφήνει στο τέλος ένα υπονοούμενο ότι αυτό μπορεί να έγινε από κάποιους. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Βασίλης Πρωτοπαπάς, ο οποίος ήταν στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

«Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές είχα κεντρικό ρόλο στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Που έγινε πιο έντονος τη δύσκολη περίοδο ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο των εκλογών», έγραψε, για να προσθέσει:

«Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα περί μητρώου μελών του ΔΗΣΥ που δόθηκε είτε στο ΑΚΕΛ είτε στο επιτελείο Μαυρογιάννη, είναι ψευδή. Με ξενίζει η ευαισθησία της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων μετά από 2,5 χρόνια.

Υπήρξαν πολλά στελέχη, μέλη και φίλοι του ΔΗΣΥ, που για διάφορους λόγους προτίμησαν στο 2ο γύρο τον Α.Μαυρογιάννη. Ορισμένοι το έκαναν με δημόσια δήλωση, ενέργεια που κατά τη γνώμη μου δείχνει πολιτικό θάρρος και εντιμότητα. Το ίδιο θεωρώ για όσους/ες στήριξαν επώνυμα τον Νίκο Χριστοδουλίδη τη 2η Κυριακή. Αν ο Α.Μαυρογιάννης έμενε εκτός 2ου γύρου, θα έπαιρνα δημόσια θέση, αυτό έκανα πάντα και αυτό θεωρώ ότι οφείλει να κάνει κάθε πολιτικό κόμμα και κάθε δημόσιο πολιτικό πρόσωπο.

Ορισμένοι από το ΔΗΣΥ – όχι πρωτοκλασάτα στελέχη – κινητοποιήθηκαν πιο ενεργά. Αρκετοί επικοινώνησαν αυτόβουλα και μαζί μου και με το επιτελείο μας. Το ίδιο έγινε προς όφελος του επιτελείου Χριστοδουλίδη. Δεν σας κρύβω ότι αν και ευχάριστο, ήταν άβολο.

Μεταβίβαση όμως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιουδήποτε μητρώου μελών, δεν έγινε ποτέ. Ούτε και θα είχε νόημα. Όσοι ξέρουν από οργανωτικά εκλογών, καταλαβαίνουν τι λέω.

Δεν με ενδιαφέρουν οι εσωτερικές έριδες στον ΔΗΣΥ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Με ενδιαφέρει όμως πολύ το ήθος και η ποιότητα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ήθος και την ποιότητα των πολιτικών κομμάτων».