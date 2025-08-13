Επικρίσεις στην Κυβέρνηση και τον Υπουργό Ενέργειας ασκεί το ΑΚΕΛ, με αφορμή την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες από τις συνεχείς διακοπές ρεύματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, «η κυβέρνηση-μαζί και ο Υπουργός- έχουν εξαφανιστεί και δεν απολογούνται στους πολίτες που ταλαιπωρούνται. Και στο θέμα του ρεύματος έχουμε το ίδιο κυβερνητικό μοτίβο με τις πυρκαγιές. Διαβεβαιώσεις και μεγάλα λόγια και ακολούθως η καταστροφή και τα προβλήματα».

Προσθέτει μάλιστα ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και της κυβέρνησης Αναστασιάδη ΔΗΣΥ για την όλη απαράδεκτη κατάσταση είναι ασήκωτες».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωνε ότι έχουμε επάρκεια ρεύματος και ότι όσοι μιλούν για προβλήματα στον τομέα κινδυνολογούν. Τώρα, η κυβέρνηση-μαζί και ο Υπουργός- έχουν εξαφανιστεί και δεν απολογούνται στους πολίτες που ταλαιπωρούνται με τις συνεχείς διακοπές ρεύματος. Και στο θέμα του ρεύματος έχουμε το ίδιο κυβερνητικό μοτίβο με τις πυρκαγιές. Διαβεβαιώσεις και μεγάλα λόγια και ακολούθως η καταστροφή και τα προβλήματα. Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται πως έχουμε μια κυβέρνηση ανίκανη και ανεπαρκή η οποία, παρά τις συνεχείς δηλώσεις, δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό επί του εδάφους και περιορίζεται σε επικοινωνιακά κόλπα. Αυτά όμως δεν λύνουν τα προβλήματα. Δεν φέρνουν φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, δεν προχωρούν την αποθήκευση, δεν εκσυγχρονίζουν τη Δεκέλεια, δεν ολοκληρώνουν το τερματικό στο Βασιλικό και οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά το ρεύμα.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και της κυβέρνησης Αναστασιάδη ΔΗΣΥ για την όλη απαράδεκτη κατάσταση είναι ασήκωτες.