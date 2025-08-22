Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Αζερμπαϊτζάν έρχεται να διατηρήσει ανοικτή γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες. Διπλωματικοί κύκλοι υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας Κόμπου-Μπαϊράμοφ τονίζουν χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «άλλη μια επαφή με χώρα κρίσιμης σημασίας» με την οποία μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καμιά επαφή. Η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026 δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ετοιμότητα για να βοηθήσει

Για παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία του ΥΠΕΞ Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αζέρο ομόλογό του Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ έκανε λόγο το υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Κόμπος συνεχάρη τον ομόλογό του για την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης μεταξύ των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Επιπρόσθετα, ο κ. Κόμπος εξέφρασε την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία στο πλαίσιο της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στην σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και περιφερειακές εξελίξεις.

FM @CKombos and his counterpart @Bayramov_Jeyhun held a productive telephone conversation on the recent signing of the Joint Declaration between the leaders of #Azerbaijan and #Armenia.



The Foreign Minister congratulated his counterpart on this historic milestone achieved,… pic.twitter.com/k40txvhfja — Cyprus MFA (@CyprusMFA) August 20, 2025

Ανάλογη ήταν και η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του ΑζερμπαΪτζάν.

Το πρακτορείο ειδήσεων «Report» σε σχετική είδησή του αναφέρει πως «η Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία στον Νότιο Καύκασο κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στην ΕΕ, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν σε ανακοίνωσή του μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ και του Κύπριου ομολόγου του Κωνσταντίνου Κόμπο».

Σύμφωνα με το Report , ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη το Αζερμπαϊτζάν για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην ομαλοποίηση των σχέσεων με την Αρμενία στην τριμερή σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον στις 8 Αυγούστου.

Επικοινωνία και με Μιρζογιάν

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζογιάν τον οποίο επίσης συνεχάρη για την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης και τη μονογραφή της Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση ειρήνης και διακρατικών σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και το Αζερμπαϊτζάν.

FM @CKombos held a constructive phone call with Armenian FM @AraratMirzoyan, congratulating him on the signing of the Joint Declaration and initialing of the Agreement on Establishment of Peace and Inter‑State Relations between #Armenia and #Azerbaijan. He welcomed these historic… pic.twitter.com/GzjNAGZ6gy — Cyprus MFA (@CyprusMFA) August 21, 2025

Σε ανάρτηση του κυπριακού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρεται ότι «χαιρετίζει αυτά τα ιστορικά ορόσημα ως σημαντικά βήματα για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Νότιο Καύκασο». Επίσης αναφέρεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία κατά την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ». Επίσης αναφέρεται ότι οι Υπουργοί εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Κύπρου και Αρμενίας και συζητήθηκαν οι προοπτικές για ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και οικονομική ολοκλήρωση.

Στα σκαριά τριμερής με Συρία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, τη βούληση για τριμερή συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας – Συρίας – Κύπρου τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗE στη Νέα Υόρκη.

Αυτό το ενδεχόμενο προέκυψε προχθές κατά τη συνάντηση του ΥΠΕΞ της Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Asaad Al-Shaibani στην Αθήνα.

Η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι δύο Υπουργοί «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη». «Ειναι σε εξέλιξη οι διευθετήσεις. Παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ» ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τη συνάντηση της Αθήνας ανάμεσα στους ΥΠΕΞ Ελλάδας και Συρίας αναφέρθηκε ότι ποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμισή τους, σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά συγκυρία, δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης την παροχή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση θεσμών και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης με τη σύσταση τεχνικών επιτροπών, προστίθεται.