Η κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων για μελλοντικούς αξιωματούχους, που δημοσιεύτηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα, «είναι μια θεσμική εξέλιξη που στηρίζεται στις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επί θητείας του Οδυσσέα Μιχαηλίδη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο».

Προσθέτει μάλιστα ότι:

1. Η βάση της λύσης

Τον Νοέμβριο του 2023 ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε καταθέσει στην Βουλή πακέτο έξι κειμένων που είχε ετοιμάσει με τη συνεργασία και των υπηρεσιών της Βουλής, τα οποία θα μπορούσαν να λύσουν άμεσα το πρόβλημα των πολλαπλών συντάξεων. Προς διασφάλιση της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων, ακολουθήθηκε με ευλάβεια η προσέγγιση του 2012 για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτή προέβλεπε κατοχύρωση της σύνταξης που προκύπτει από τη δεδουλευμένη υπηρεσία και ρύθμιση μόνο αυτής που προκύπτει από μελλοντική υπηρεσία.

2. Σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση, αλλά θετικό αποτέλεσμα στη Βουλή

Από τις 24.11.2023 μέχρι τη δημοσίευση στις 21.08.2025 πέρασαν περίπου 21 μήνες. Τα κείμενα ψηφίστηκαν με εξαιρέσεις και εκπτώσεις που προστέθηκαν στη διαδρομή. Τις εκπτώσεις αυτές σχολιάσαμε στις 10 Ιουλίου 2025 όταν ψηφίστηκαν οι Νόμοι. Παρ’ όλα αυτά, συγχαίρουμε δημοσίως τους βουλευτές Δημήτρη Δημητρίου (ΔΗΣΥ), Ειρήνη Χαραλαμπίδου (ΑΚΕΛ), Σταύρο Παπαδούρη (Οικολόγοι) και Αλεξάνδρα Ατταλίδου (Volt), οι οποίοι υιοθέτησαν, στήριξαν και κατέθεσαν τις προτάσεις που προήλθαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Συγχαίρουμε, επίσης, και όσους υπερψήφισαν τις Προτάσεις Νόμου στις 10 Ιουλίου 2025: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Οικολόγοι, Volt και τον μεμονωμένο σοσιαλιστή Κωστή Ευσταθίου.

3. Η παρελκυστική στάση της Νομικής Υπηρεσίας

Οι ψηφισθέντες Νόμοι, τους οποίους ο Πρόεδρος υπέγραψε κρίνοντάς τους ως συνταγματικούς, κινούνται στη λογική της ρύθμισης του 2012 για τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή ότι, ενώ η σύνταξη είναι περιουσιακό στοιχείο, αυτό συσσωρεύεται και αποκρυσταλλώνεται καθ’ ον χρόνο εργάζεται κάποιος/α στη συντάξιμη θέση. Εάν οποτεδήποτε μετά τη συνταξιοδότησή του διοριστεί σε άλλη δημόσια θέση, η σύνταξη από την πρώτη θέση θα ανασταλεί για την περίοδο υπηρεσίας στη δεύτερη θέση.

Η ίδια ακριβώς νομική αρχή προβλεπόταν στον Νόμο που υφίσταται από το 1980 για τις συντάξεις Υπουργών και Βουλευτών. Η σύνταξη Υπουργού που διορίστηκε μετά την ψήφιση του Νόμου, αναστέλλεται εάν, μετά τη συνταξιοδότησή του, διοριστεί ξανά Υπουργός ή εκλεγεί Βουλευτής. Ωστόσο, τον Γενάρη του 2024, η Νομική Υπηρεσία κάλεσε τον Γενικό Λογιστή να διενεργεί πληρωμές αντίθετα προς τις πρόνοιες του Νόμου εκείνου, επειδή η ίδια τον έκρινε ως αντισυνταγματικό. Τώρα η Νομική Υπηρεσία αποδέχεται την νομική αυτή αρχή ως συνταγματική.

Επίσης, κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στη Βουλή κατά το διάστημα 2024–2025, οι εκπρόσωποι του Γενικού Εισαγγελέα ακολουθούσαν μία πρωτοφανή μηδενιστική προσέγγιση. Τα πάντα τα έκριναν ως αντισυνταγματικά. Όταν η Βουλή τόλμησε, ανέκρουσαν πρύμναν. Σημαντικό μέρος της καθυστέρησης οφείλεται ξεκάθαρα σε αυτή την παρελκυστική προσέγγιση της Νομικής Υπηρεσίας.

4. Η αρνητική στάση της Κυβέρνησης

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, η Κυβέρνηση, αντί να συνδράμει παραγωγικά, προώθησε νομοσχέδια που, στην πράξη, ήταν πυροτεχνήματα. Για τους λόγους που η ίδια πρέπει να εξηγήσει, έκανε ότι μπορούσε ώστε η προσπάθεια Βουλής – Ελεγκτικής Υπηρεσίας να αποτύχει και τελικά υποχώρησε λόγω της τεράστιας πολιτικής και κοινωνικής πίεσης που ασκήθηκε.

Κλείνουμε με δέσμευση

Το πρώτο, τεράστιο βήμα έγινε και το χαιρετίζουμε. Οι στρεβλώσεις που παραμένουν μπορούν να επιλυθούν με νηφαλιότητα στο προσεχές μέλλον. Εμείς στην πράξη, και όχι με λόγια, θα σεβαστούμε, σε κάθε επίπεδο, το δημόσιο χρήμα. Εν προκειμένω, κατά την επιλογή των προσώπων που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του Κινήματος για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, δηλώνουμε ότι θα τίθεται ως προϋπόθεση η εθελοντική αποποίηση τυχόν κρατικών συντάξεων που κανονικά θα δικαιούνταν, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές.