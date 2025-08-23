Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που βρίσκεται 2,5 χρόνα στην εξουσία «βαρύνεται αντικειμενικά με την τραγική διαχείριση του έργου στο Βασιλικό από τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα», αναφέρει το Άλμα και κάνει λόγο για «μηδενική πρόοδο, με ανοχή της παρούσας Κυβέρνησης, υπουργικές παρεμβάσεις για να γίνονται πληρωμές προς την ανάδοχο και σοβαρά προβλήματα ποιότητας στους πασσάλους και άλλες κατασκευές».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Χωρίς αμφιβολία η Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ φέρει τεράστια ευθύνη για το σκάνδαλο στο Βασιλικό, το οποίο, θυμίζουμε, έχει να κάνει με την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρου – έργο ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας. Ο νυν υπουργός Ενέργειας κ. Παπαναστασίου, είπε στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας (1/7/2025) ότι το έργο του Βασιλικού παραλήφθηκε με σοβαρά βαρίδια από την προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη (επιλογή του εργολάβου και συμβόλαια με ασάφειες).

Πέραν του γεγονότος ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν μέρος εκείνης της Κυβέρνησης, την οποία σημερινός πολιτικός του εταίρος χαρακτήρισε ως «την πλέον διεφθαρμένη», ήδη η δική του Κυβέρνηση του συμπληρώνει 2,5 χρόνια στην εξουσία. Συνεπώς, βαρύνεται αντικειμενικά με την τραγική διαχείριση του έργου από τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα.

1. Τα δεδομένα που δεν λέγονται καθαρά

Μηδενική ουσιαστική πρόοδος, για μήνες, με ανοχή της παρούσας Κυβέρνησης, υπουργικές παρεμβάσεις για να γίνονται πληρωμές προς την ανάδοχο και σοβαρά προβλήματα ποιότητας στους πασσάλους και άλλες κατασκευές έτυχαν χειρισμού από την παρούσα Κυβέρνηση.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πήγε στο εργοτάξιο των Κινέζων τον Μάρτιο του 2024 και τους απηύθυνε επαίνους για τη θετική στάση τους. Τρεις μήνες μετά, οι Κινέζοι τερμάτισαν τη σύμβαση.

Τον Ιούνιο του 2024 ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωνε ενώπιον της Βουλής ότι τάχιστα θα προκηρυχθεί νέος ανοικτός διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του έργου. Ακολούθησαν 14 μήνες αναζήτησης τρόπου για την απευθείας ανάθεση σε υπεργολάβο, ο οποίος σχετίζεται με πολιτικό συνοδοιπόρο του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Στο μεταξύ πληρώσαμε τα λύτρα της τάξης των €40εκ. που απαιτούσαν οι Κινέζοι για να μας παραδώσουν τον «Προμηθέα» (το πλοίο-πλωτή μονάδα αποϋγροποίησης φυσικού αερίου), το ο οποίο παραμένει επ’ αόριστον στην Μαλαισία. Τα λύτρα τα πληρώσαμε με το επιχείρημα ότι αναμενόταν να είναι ολοκληρωμένα τα χερσαία και λιμενικά έργα και, συνεπώς, δεν θα έπρεπε η έλευση του φυσικού αερίου να καθυστερήσει λόγω αργοπορίας σε εργασίες του πλοίου. Το κερασάκι στην τούρτα: Αναθέσαμε απευθείας τη διαχείριση του πλοίου σε εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων, η οποία, μαζί με την κινέζικη CPP, αποτελούν την κοινοπραξία του έργου, αυτήν με την οποία υποτίθεται ότι είμαστε στα δικαστήρια!

2. Τα μετακινούμενα χρονοδιαγράμματα

01/02/2024 – Υπουργός: ο στόχος Ιούλιος 2024 «πιθανόν ανέφικτος», «μικρή αναβολή».

23/07/2024 – Υπουργός: «ρεαλιστικό» φυσικό αέριο το Α’ εξάμηνο 2025.

03/12/2024 – Υπουργός: «ολοκληρωμένο τερματικό μέχρι τέλος 2025».

17/12/2024 – Υπουργός: ειρωνεύεται ειδικούς που αμφισβητούν την ολοκλήρωση ως το τέλος 2025.

13/03/2025 – Πρόεδρος: «όλα τα έργα» έως τέλος 2025.

09/07/2025 – Υπουργός: νέα χρονοδιαγράμματα μόνο τον Μάρτιο 2026 από τον νέο σύμβουλο.

19/08/2025 – Υπουργός: πιθανή «αλλαγή πλεύσης».

Από τη μικρή αναβολή στον Ιούλιο του 2024 και το Α’ εξάμηνο 2025 φτάσαμε στο «τέλος 2025» και πλέον σε εκκρεμότητα μέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο 2026. Εκ του αποτελέσματος, φυσικό αέριο δεν θα υπάρχει ούτε και το 2026.

3. Η αλήθεια για την έρευνα της EPPO

Δεν ισχύει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει μόνο την κατακύρωση. Η επίσημη ανακοίνωσή της (25/07/2024) αναφέρει ότι η έρευνα εκκινεί από την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (19/01/2024) και καλύπτει τόσο τη διαδικασία προσφορών, όσο και την εκτέλεση της σύμβασης. Η Έκθεση περιλαμβάνει ζητήματα εκτέλεσης που αφορούν και την περίοδο μετά την 1η Μαρτίου 2023. Οι ευθύνες δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού.

4. Τι απαιτούμε τώρα

Δημόσιο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης με μηνιαία ορόσημα.

Πλήρη δημοσιοποίηση των τεχνικών ευρημάτων για ασφάλεια και ποιότητα, καθώς και της έκθεσης του εξειδικευμένου συμβούλου.

Άμεσος ανοικτός διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του έργου.

5. Το μήνυμά μας

Το έργο στο Βασιλικό δεν αποτελεί ζήτημα επικοινωνίας. Είναι ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας, κόστους ρεύματος και προϊόντων, ευημερίας των πολιτών, αξιοπιστίας των θεσμών. Η Κυβέρνηση οφείλει να μιλήσει καθαρά, να αναλάβει τις ευθύνες της και να παραδώσει αποτέλεσμα.

Το Άλμα θα επιμείνει σε διαφάνεια, σχέδιο και προστασία του δημόσιου χρήματος.