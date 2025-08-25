Αντίστροφη μέτρηση για τη χρήση κινητών συσκευών από αστυνομικούς που θα βρίσκονται στο πεδίο της μάχης για πάταξη του εγκλήματος.

Την ερχόμενη Δευτέρα μέλη της αστυνομικής Δύναμης που θα περιπολούν θα είναι εφοδιασμένα με ταμπλέτες (tablets), οι οποίες θα είναι ενωμένες με το κεντρικό σύστημα πληροφοριών της Αστυνομίας.

Πλέον, θα έχουν άμεσα πρόσβαση σε διεθνείς πλατφόρμες και θα μπορούν να εντοπίζουν φυγάδες που αναζητούνται διεθνώς, αλλά και κλαπέντα οχήματα/αντικείμενα. Αυτό προκύπτει από εσωτερικό σημείωμα της Αστυνομίας, το περιεχόμενο του οποίου είναι εις γνώσιν του «Φ».

Με άλλα λόγια, τα στελέχη του Σώματος που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και δεν θα χρειάζεται να αποτείνονται σε συνάδελφό τους εντός σταθμού/υπηρεσίας για να λαμβάνουν πληροφορίες για έναν ελεγχόμενο.

Θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το υπό έλεγχο πρόσωπο, χωρίς μεσολάβηση κανενός. Ωσάν να βρίσκονται οι ίδιοι μπροστά από επιτραπέζιο υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα.

Οι εν λόγω ψηφιακές ταμπλέτες παρέχουν την δυνατότητα στους αστυνομικούς να διενεργούν άμεσους επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια των περιπολιών, των τροχονομικών ελέγχων και της διερεύνησης περιστατικών.

Οι προσβάσεις

Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω «tablets» θα είναι εξοπλισμένα με την διαδικτυακή εφαρμογή (web aplication) CY Patrol Check. Μέσω αυτής θα μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα τα οποία είναι σε «λίστα απαγόρευσης» (stop list) ή σε «λίστα ειδοποιήσεων» (alert list) της Interpol, ενώ θα έχουν και πρόσβαση στο σύστημα πληροφορίων του Schengen (Schengen Information System) για κλαπέντα οχήματα και αντικείμενα.

Μόνο και μόνο από την καταγραφή των πιο πάνω δυνατοτήτων που παρέχονται στα μέλη της Αστυνομίας, αντιλαμβάνεται κάποιος για το «όπλο» που πλέον αποκτά η Αστυνομία, έστω και με καθυστέρηση (σημ. αστυνομικά σώματα διεθνώς εδώ και χρόνια ήταν εφοδιασμένα με τέτοιο εξοπλισμό).

Έχουν εκπαιδευτεί

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, τα μέλη της Αστυνομίας θα είναι έτοιμα να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ταμπλέτες. Από τον περασμένο Ιούλιο έχει γίνει εκπαίδευση σε στελέχη της Αστυνομίας για την ορθή χρήση του εξοπλισμού και του εγκατεστημένου λογισμικού στην Αστυνομική Ακαδημία.

Αυτά τα μέλη της Δύναμης ως πυρήνες είχαν προθεσμία μέχρι σήμερα να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», από τις αρχές του τρέχοντος μήνα λήφθηκαν μέτρα για να διασφαλιστεί η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας από την 1η του προσεχούς μήνα.

Αρμόδιος ανώτερος αξιωματικός του Σώματος έχει αποστείλει μήνυμα για λογαριασμό του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, έτσι ώστε όλες οι απαραίτητες ενέργειες να γίνουν στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Αποδέκτες είναι οι αστυνομικοί διευθυντές των επαρχιών, ο διοικητής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ο διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου.

Αξιολόγηση από Κομισιόν

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, η Αστυνομία Κύπρου δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα χρήσης των ταμπλετών. Κι αυτό γιατί το ζήτημα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην συνθήκη Schengen, που έχει ήδη δρομολογηθεί.

Όπως επισημαίνεται σε εσωτερική επιστολογραφία της Αστυνομίας, η χρήση ταμπλετών εντάσσεται στην «κινητή αστυνόμευση» (Mobile Policing), η οποία είναι καθοριστικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, η «κινητή αστυνόμευση» είναι κριτήριο για την ένταξη της Δημοκρατίας στη ζώνη και μάλιστα θα τελεί υπό αξιολόγηση και παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν είναι τυχαίο που οι προϊστάμενοι υπηρεσιών της Αστυνομίας που θα χρησιμοποιούν τις ταμπλέτες, καλούνται να δίνουν αναφορά στον αρμόδιο βοηθό αρχηγό Αστυνομίας κάθε 15 ημέρες. Συγκεκριμένα θα του διαβιβάζουν αριθμητικά δεδομένα για το σύνολο των ελέγχων, αλλά και τα αποτελέσματά τους.

Η ένταξη στη ζώνη Schengen στον στρατηγικό σχεδιασμό Αστυνομίας

«Διαδικασία πλήρους ένταξης στο χώρο και πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Schengen»

Όπως γράψαμε, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χώρο Schengen είναι μεγάλης σημασίας για το αστυνομικό Σώμα. Αρκεί να σημειώσουμε ότι στον στρατηγικό σχεδιασμό της Αστυνομίας Κύπρου για την τριετία 2026-2028, υπάρχει ρητή αναφορά για τη Συνθήκη του Σένγκεν και την προσπάθεια της Κύπρου για υπαγωγή στη σχετική ζώνη.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού που πήρε την τελική του μορφή το καλοκαίρι και κοινοποιήθηκε σε αρμόδια πρόσωπα στις 27/6/2025, περιλαμβάνονται έξι τομείς.

Ο ένας εξ αυτών αφορά την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων». Στην ανάλυση που γίνεται υπάρχουν σημειώματα για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παραθέτουμε χαρακτηριστική αναφορά που αποδίδει τη σημασία της ζώνης Schengen για την Κύπρο:

«Η διαχείριση συνόρων μέσα από την Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων και του Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευση, της παράνομης διακίνησης προσώπων, εμπορευμάτων κλπ., όσο και στην πρόληψη για τυχόν παραβίαση του εναέριου/θαλάσσιου χώρου, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Ε., τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Ο έλεγχος διέλευσης όλων των διακινούμενων προσώπων προκύπτει από την εφαρμογή του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή και του Κώδικα εφαρμογής του κανονισμού. Οι έλεγχοι αφορούν σε όλα τα διακινούμενα πρόσωπα, ανεξαρτήτου εθνικότητας και καλύπτουν τόσο τη διακίνηση προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές, αλλά και τη διακίνηση προς τις μη ελεγχόμενες περιοχές.

Για την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων Schengen Information System, των εθνικών βάσεων δεδομένων και των βάσεων δεδομένων της Europol και Interpol. Η Κύπρος βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης δράσεων για αξιολόγηση πλήρους ένταξης στο χώρο και πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Schengen».

Προσπάθειες για εκσυγχρονισμό

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας Κύπρου να εκσυγχρονιστεί καταγράφονται και μέσα από τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει για να αποκτήσει τεχνολογικά/ψηφιακά μέσα. Εξετάζοντας τους διαγωνισμούς τους τελευταίους δυο μήνες διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Διαγωνισμός για προμήθεια και συντήρηση αδειών χρήσης Oracle, με σκοπό τη διαχείριση των εποπτικών πινάκων διαβατηριακού ελέγχου και διαδραστικών περιπτέρων.

Αναβάθμιση εφαρμογών του κεντρικού συστήματος της Αστυνομίας σχετικά με τον έλεγχο στο εθνικό σύστημα SCHENGEN N-SIS.

Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού Δικτύου και Ασφάλειας Δεδομένων.

Διαγωνισμούς για την προμήθεια και Εγκατάσταση 50 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Οθονών με Ανώτερα Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Διαγωνισμός για προμήθεια 90 φορητών μικρουπολογιστών και 90 φορητών εκτυπωτών.

Δημιουργία, υλοποίηση και συντήρηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας για ψηφιοποίηση διαδικασιών της Αστυνομίας (DIGIPOL).

Υπάρχει, επίσης, μεγάλος αριθμός διαγωνισμών που αποσκοπούν στην μετεξέλιξη συστημάτων, στη συντήρησή τους και στην απόκτηση νέων τεχνολογικών μέσων.