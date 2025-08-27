Η βοήθεια που έχει σταλεί μέσω του σχεδίου Αμάλθεια με τελικό προορισμό του Παλαιστίνιους στη Γάζα έχει ξεφορτωθεί στο λιμάνι Ασντόντ. Η όλη διαδικασία διεξήχθη την Τρίτη και την Τετάρτη και κύλησε ομαλά.

Γίνονται όλα τα απαραίτητα βήματα βάσει σχεδιασμού για την περαιτέρω μεταφορά του φορτίου των 1200 τόνων σε συγκεκριμένο σημείο διέλευσης στη Γάζα, σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι Ασντόντ για να μεταφέρει άδεια τα 52 εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν την προελεγγμένη βοήθεια από Κύπρο πίσω σε Λεμεσό για μελλοντική χρήση.