Το Κυπριακό συνιστά κορυφαία εθνική προτεραιότητα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επανένωση της Μεγαλονήσου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «REAL NEWS» είπε ακόμη ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει.

Ανέφερε εξάλλου ότι Αθήνα και Άγκυρα βρίσκονται σε αναζήτηση κατάλληλης, για τις δύο πλευρές, ημερομηνίας για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να καταγραφεί πρόοδος στο Κυπριακό μετά την πρόσφατη πενταμερή, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αισθάνεται «ικανοποίηση και υπερηφάνεια για το γεγονός ότι η προσπάθεια του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, δικαιώθηκε με την επανεκκίνηση των άτυπων συζητήσεων μετά από επτά χρόνια ακινησίας».

Συνέχισε, λέγοντας ότι προς την κατεύθυνση αυτή καθοριστική ήταν η βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Μετά την τελευταία άτυπη συνάντηση σε διευρυμένο σχήμα τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα και ένας κατάλογος Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης» συμπλήρωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μίας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στη συνέντευξη του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και ερωτηθείς για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου και τις τουρκικές αντιδράσεις ανέφερε εξάλλου ότι η Αθήνα έχει αποδείξει «στο πεδίο, όχι στα λόγια» ότι «όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις».

Προφανώς τις αναμέναμε και δεν είχαμε την αυταπάτη ότι οι γείτονές μας θα αποστούν από θεωρίες που έχουν αβάσιμα αναπτύξει από δεκαετίες, συνέχισε.

Είπε ότι «η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας διεγείρει αντανακλαστικά» όμως η Ελλάδα «δεν ετεροπροσδιορίζεται».

«Με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει την τελευταία διετία περνούμε από το στάδιο της αντίδρασης στο πεδίο της ενεργούς δράσης, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη θέση μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Ευρώπη. Και όλα αυτά ενόσω έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο, χάρη σε μια δομημένη σχέση που έχουμε αναπτύξει με την Τουρκία, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ουσιαστικές μας διαφορές» είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, είμαστε σε αναζήτηση κατάλληλης για τις δύο πλευρές ημερομηνίας για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Ερωτηθείς σε σχέση με πληροφορίες, ότι η πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ είναι έτοιμη να επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Αθήνα αποκατέστησε διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, Ανατολική και Δυτική Λιβύη, και ίσως είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το πράττει στο υψηλότερο επίπεδο.

«Ενισχύουμε διαρκώς τις διμερείς μας συναλλαγές. Ξεκινούμε τεχνικές συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ. Οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές από τον νότιο διάδρομο έχουν μειωθεί κατά 80%. Συνεχίζουμε ανταλλαγές επισκέψεων σε όλα τα επίπεδα για την ανάπτυξη πολύπλευρων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων» είπε.

Σημείωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 συνιστά ένα αγκάθι στις σχέσεις με τη Λιβύη και «τυχόν κύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Βεγγάζης, μολονότι δεν το καθιστά έγκυρο και υποστατό λόγω του ότι στερείται παντελώς νομικής βάσης, θα επιβάρυνε τις διμερείς μας σχέσεις».

Όμως, συνέχισε, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, ενώ εκτίμησε ότι η θέση της Ελλάδας συνολικά στη Λιβύη όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά αναβαθμίστηκε.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι έχει χαρακτήρα στρατηγικό που υπερβαίνει τα πρόσωπα.

«Για τον λόγο αυτό οι δίαυλοί μας διατρέχουν Κυβέρνηση και Βουλή σε όλα τα επίπεδα. Ήμουν ένας από τους πρώτους Υπουργούς Εξωτερικών που συναντήθηκαν με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, και συναντηθήκαμε εκ νέου στη Χάγη» είπε, σημειώνοντας πως «η σχέση μας είναι εξαιρετική».

Κατέληξε, λέγοντας ότι θεωρεί δεδομένη τη διατήρηση και την εμβάθυνση των σχέσεων αυτών.

ΚΥΠΕ