Βήματα εμβάθυνσης της συνεργασίας των αμυντικών βιομηχανιών Κύπρου και Ελλάδας συζήτησαν κατά την πρόσφατη συνάντησής τους οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών. Στόχος της Λευκωσίας και της Αθήνας είναι η από κοινού ανάπτυξη αμυντικών προγραμμάτων τα οποία προωθούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασίλης Πάλμας και Νίκος Δένδιας συμφώνησαν ότι θα πρέπει οι αμυντικές βιομηχανίες των δυο χωρών θα πρέπει να συμμετέχουν σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα. Και γι’ αυτό τα δύο υπουργεία θα βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή προκειμένου να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε και σ’ αυτή τη συνάντηση τους δύο υπουργούς είναι και η συνεργασία σε εξοπλιστικά πρόγραμμα. Η Κύπρος ένεκα του μεγέθους της επιδιώκει να συμμετέχει σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα με άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτή η συμμετοχή θα προσφέρει στην κυπριακή πλευρά καλύτερες τιμές σε εξοπλιστικά προγράμματα. Πάλμας και Δένδιας συζήτησαν τρόπους για το πως η Ελλάδα θα βοηθήσει την Κύπρο προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους οι δύο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για την πορεία των έργων αναβάθμισης των δύο στρατιωτικών βάσεων που κατασκευάζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Πάφο και στο Μαρί.

Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, συμμετείχε την Παρασκευή στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, στην Κοπεγχάγη, κατά το οποίο επανέλαβε τη σταθερή αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία και επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Ανακοίνωση από το ΥΠΑΜ αναφέρει ότι οι Υπουργοί συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής στήριξής της από την ΕΕ.

Παράλληλα, εξέτασαν την πρόοδο στην εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων έργων ανάπτυξης δυνατοτήτων και αντάλλαξαν απόψεις για την προσαρμογή και τη μελλοντική κατεύθυνση των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις και να ενισχύεται η αξιοπιστία της Ένωσης ως παρόχου ασφάλειας.

Ο Υπουργός Άμυνας, στις παρεμβάσεις του, επανέλαβε τη σταθερή αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία και επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.