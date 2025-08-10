Σε διαδικασία μελετών και επαφών με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί βρίσκεται το Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ερωτηθείς με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» την Κυριακή.

«Μία εξαγγελία την οποία κάναμε εδώ και αρκετό καιρό αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό και των δύο βάσεων. Θεωρούμε ότι είναι έργα που μπορούν να συμβάλουν στον ήδη αναβαθμισμένο ρόλο που η Κύπρος διαδραματίζει στην περιοχή, λόγω και των τελευταίων εξελίξεων», ανέφερε, κάνοντας λόγο για την κρίση στη Γάζα, την κρίση στον Λίβανο, τις εκκενώσεις, τις ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε πως ήδη συνομιλούν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς για να συνεργαστούν για τις δύο αυτές βάσεις, με τους Αμερικανούς σε ό,τι αφορά την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και με τους Ευρωπαίους σε ό,τι αφορά τη ναυτική βάση στο Μαρί.

Όπως ανέφερε, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισκεφθεί δύο φορές την αεροπορική βάση καταθέτοντας εισηγήσεις, ενώ αντίστοιχες επαφές έχουν γίνει και με τους Ευρωπαίους για το έργο στο Μαρί. Όσον αφορά την αναβάθμιση της βάσης στο Μαρί είπε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο έργο, η ολοκλήρωσή του οποίου αναμένεται σε 2-3 χρόνια, ενώ η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 1,5 με 2 χρόνια.

Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε ότι «και οι δύο βάσεις, ανεξάρτητα από τη συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, είναι βάσεις κυπριακών συμφερόντων και κυπριακής ιδιοκτησίας» και ότι δεν θα εκχωρηθεί η ιδιοκτησία τους σε ξένους.

Διευκρίνισε ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν συμμάχους σε επίπεδο εκπαίδευσης, ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και σε ευρύτερες αποστολές, όπως η απομάκρυνση πολιτών από γειτονικές περιοχές κρίσης.

Τόνισε ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου, ως ανατολικότερου κράτους-μέλους της ΕΕ, ενισχύει τον ρόλο της ως «χώρας που εκπροσωπεί τη Μεσόγειο στην Ευρώπη» και καθιστά αναγκαίο τον πλήρη εκσυγχρονισμό των δύο βάσεων για την καλύτερη ανταπόκριση στις διεθνείς απαιτήσεις.