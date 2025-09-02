Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν προτίθεται να έρθει στην Κύπρο πριν από την μετάβαση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη για την τριμερή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από άριστα ενημερωμένες πηγές η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε τη Λευκωσία ότι πρόθεσή της είναι να έρθει στο νησί πριν τη Νέα Υόρκη. Η ακριβής ημερομηνία επίσκεψης της Ολγκίν στην Κύπρο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί την Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά μια μέρα προηγουμένως ενημέρωσε τους δύο ηγέτες ότι λόγω απρόβλεπτου θέματος η επίσκεψη της αναβάλλεται.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ, ανέφερε πως «λόγω ενός απρόβλεπτου θέματος, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα επαναπρογραμματίσει την επίσκεψή της στην Κύπρο».

Οι στόχοι της επίσκεψης Ολγκίν στην Κύπρο παραμένουν οι ίδιοι. Την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντουζαρίκ, είχε αναφέρει πως προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ θα έχει «χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα». Επιπλέον, ανέφερε ότι θα είχε επαφές «με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, μεταξύ άλλων συνομιλητών».

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να βρίσκονται στη Νέα Υόρκη μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει για να προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και για να συναντήσει τον Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Ερσίν Τατάρ μεταβαίνει για τη συνάντηση με τον ΓΓ.

Στην τελευταία άτυπη πολυμερή τον Ιούλιο είχε συμφωνηθεί όπως πραγματοποιηθεί τριμερής μεταξύ ΓΓ και των δύο ηγετών στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία πραγματοποίησης της τριμερούς.