Η παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από τις κατοχικές αρχές μεταφέρεται την ερχόμενη εβδομάδα ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, έπειτα από πρωτοβουλία της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με επικεφαλής τον Ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Λουκά Φουρλά και τον Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ αναφέρεται ότι η σχετική συζήτηση έχει ενταχθεί υπό την μορφή του κατεπείγοντας στην ατζέντα της Ολομέλειας για την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, με τίτλο: «Η κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου».

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η έγκριση ψηφίσματος καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το οποίο θα ζητείται η άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των πέντε συμπατριωτών μας από τις κατοχικές αρχές.

“Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη μία ισχυρή υπενθύμιση ότι το ζήτημα της Κύπρου παραμένει και ευρωπαϊκό ζήτημα και ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κατοχικό καθεστώς δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, καταληκτικά, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις προσπάθειες της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο ΕΛΚ τονίζοντας ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα να εργάζεται με συνέπεια, υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς, ώστε η φωνή της Κύπρου να ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη.