Την ετοιμότητα της Κύπρου να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να χειριστεί τόσο τις παραδοσιακές προτεραιότητες της Ένωσης —όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική— όσο και νέες προκλήσεις που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και άμυνα, αλλά και το μεταναστευτικό. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου, ως κράτους-μέλους που μπορεί να φέρει πιο κοντά την ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας», σημείωσε, εκφράζοντας εκτίμηση για την πρωτοβουλία του κ. Κόστα να επισκεφθεί όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα λάβει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συμμετοχικότητας. «Όλα τα κράτη-μέλη έχουν σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να οικοδομήσουμε ενότητα, να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές προτεραιότητες και τις διαφορετικές απόψεις», ανέφερε.

Ο κ. Κόστα επισήμανε επίσης ότι η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν κομβικές περιοχές για την ειρήνη και τη σταθερότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη εντονότερης εμπλοκής της Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, με αντικείμενο το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον ρόλο της Κύπρου, ενώ ακολούθησαν γεύμα εργασίας και κοινές δηλώσεις.

ΚΥΠΕ