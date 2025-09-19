Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε στην Αστυνομία ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης σε σχολεία της Λεμεσού, αναφορικά με την αυξημένη νεανική παραβατικότητα και τις εγκληματικές ενέργειες που καταγράφονται σε βάρος σχολικής περιουσίας.

Ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι η Αστυνομία «είναι ανίκανη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί» και κάλεσε τόσο τον Υπουργό Δικαιοσύνης όσο και τον Αρχηγό Αστυνομίας να δώσουν εξηγήσεις για τη στάση των Αρχών.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση της ΠΣΕΜ για αποχή των μαθητών από τα μαθήματα, αφήνοντας αιχμές για «αλλότρια συμφέροντα» που υποκινούν τέτοιες ενέργειες. Σοβαρές ελλείψεις και έξαρση παραβατικότητας Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο Γυμνάσιο Ύψωνα, το Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΣΤ – Ζακακίου – Πολύκαρπου Βλάχου και το Λύκειο Λινόπετρας, ο Παύλος Μυλωνάς και τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας Άντρος Καυκαλιάς και Ανδρέας Θεμιστοκλέους ενημερώθηκαν από τις διευθύνσεις, τους εκπαιδευτικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.

Όπως αναφέρθηκε, καταγράφονται σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και αδυναμία άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης από τις αρμόδιες Αρχές. Ειδικά στο Γυμνάσιο Ύψωνα, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε «εκτός ελέγχου», με τον κ. Μυλωνά να υπογραμμίζει ότι «έχουν ξεπεραστεί οι κόκκινες γραμμές». «Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, και κυρίως η Αστυνομία, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν δεν μπορούν να εξαλείψουν την παραβατικότητα, τουλάχιστον να τη μειώσουν αισθητά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των μαθητών για το θέμα των προβλημάτων των κλιματιστικών, ο κ. Μυλωνάς επεσήμανε ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται, ωστόσο τόνισε πως θα επιθυμούσε να βλέπει τον ίδιο ζήλο και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. «Οι ώρες στα σχολεία είναι πολύτιμες. Δεν χρειαζόμαστε αποχές. Η κυβέρνηση πρέπει πράγματι να επισπεύσει τις διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα, οι μαθητές οφείλουν να δείχνουν υπομονή, δεν χρειαζόμαστε αναστάτωση στα σχολεία», τόνισε, και σημείωσε ότι η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, προσπαθεί «να τρέξει τα πράγματα».

Καταδίκασε επίσης το φαινόμενο της αποχής ως μορφή πίεσης, όταν αυτή, όπως είπε, εξυπηρετεί άλλους σκοπούς: «Είναι απαράδεκτο το παραμικρό πρόβλημα να οδηγεί σε εντάσεις. Πολλές φορές, πίσω από τέτοιες κινήσεις εξυπηρετούνται και αλλότρια συμφέροντα». Δομές στήριξης για παραβατικούς μαθητές Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας υπενθύμισε ότι η Βουλή έχει ήδη ανακοινώσει – και πέτυχε – τη δημιουργία ειδικών δομών στήριξης για μαθητές με παραβατική συμπεριφορά, εξαρτήσεις ή ψυχιατρικά προβλήματα.

Όπως ανέφερε, τέτοιες δομές λειτουργούν ήδη στη Λευκωσία και θα επεκταθούν σύντομα και στη Λεμεσό. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγους, ψυχιάτρους και άλλες ειδικότητες, και στοχεύουν στη στήριξη των μαθητών, αλλά και στην ανακούφιση των σχολικών μονάδων από φαινόμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε εγκληματικές ενέργειες μέσα στα σχολεία, ούτε παιδιά υπό την επήρεια ναρκωτικών να τρομοκρατούν συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Πρέπει να προστατευθούν οι σχολικές κοινότητες», σημείωσε.

«Η Αστυνομία δεν μπορεί – Να δώσουν εξηγήσεις» Ο κ. Μυλωνάς επανήλθε με δριμεία κριτική στην Αστυνομία, τονίζοντας πως «δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί» στην έξαρση της παραβατικότητας. «Ο κόσμος βλέπει ότι η Αστυνομία δεν ανταποκρίνεται και αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχει σημασία γιατί. Οι πολίτες θέλουν αποτέλεσμα. Οπότε κρινόμαστε όλοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να δώσουν εξηγήσεις τόσο ο Αρχηγός όσο και ο Υπουργός γιατί αυτή η αδράνεια παραμένει ανεξήγητη».