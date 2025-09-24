Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκμεταλλεύθηκε το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να στρώσει χαλί στον Ερσίν Τατάρ ενόψει της τριμερούς συνάντησης του ερχομένου Σαββάτου, αλλά και ενόψει των «εκλογών» που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου στα κατεχόμενα.

Κατά την ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα και φέτος όπως αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Μια τοποθέτηση την οποία ο Ερσίν Τατάρ θα εκλάβει ως ενίσχυση της πολιτικής που ακολουθεί στο Κυπριακό εμμένοντας σε λύση δύο κρατών. Οι προηγούμενες αναφορές του Ερντογάν για αναγνώριση του ψευδοκράτος αποτέλεσαν για τον Τατάρ σημείο αναφοράς σε όλες τις συναντήσεις που είχε τόσο με τον ΓΓ του ΟΗΕ, με εκπροσώπους του, αλλά και στις άτυπες τριμερείς και πολυμερείς που συγκάλεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Παράλληλα και ενόψει των «εκλογών» για την ανάδειξη νέου ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας ο Ερσίν Τατάρ επικαλέστηκε ουκ ολίγες φορές την τοποθέτηση Ερντογάν προκειμένου να περάσει το μήνυμα ότι η πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό βρίσκεται ευθυγραμμισμένη με την Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο.

«Προσκαλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει…»

«Όπως έκανα και στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ, έτσι και σήμερα επαναλαμβάνω το κάλεσμά μου: προσκαλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τδβκ και να αναπτύξει μαζί της διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε ότι «η επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να βασιστεί στο ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές αλλά έχει αποτύχει λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς» όπως ισχυρίστηκε. Στην Κύπρο, υποστήριξε «υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι συνιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν να είναι μειονότητα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία οι Τουρκοκύπριοι υποβάλλονται εδώ και μισό αιώνα».

Παρουσίασε και «όραμα» σταθερότητας

Ο Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε εξάλλου το όραμα της Άγκυρας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «περιφέρειες σταθερότητας και ευημερίας».

«Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια ζώνη σταθερότητας και ευημερίας, όπου γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε κάθε θέμα, ιδιαίτερα στην ενέργεια και το περιβάλλον. Περιμένουμε το ίδιο και από τους γείτονές μας. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι τα σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία και την τδβκ στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να είναι επιτυχημένα», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι στα δυτικά της Κύπρου υπάρχουν τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες της Τουρκίας, ενώ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές υπάρχουν τα «νόμιμα δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επίσης την πρόταση για τη διοργάνωση Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι «θα συμβάλει με την κοινή διακήρυξη».

Συνεχίζει τον προεκλογικό ο Τατάρ

Ο Ερσίν Τατάρ, σε αντίθεση με άλλες χρονιές όπου έσπευδε νωρίς στη Νέα Υόρκη, φέτος ένεκα των «εκλογών» παραμένει στα κατεχόμενα όπου συνεχίζει τον προεκλογικό του αγώνα. Μιλώντας στη διάρκεια επισκέψεών του ο Τατάρ ανέφερε ότι ακολουθεί την πολιτική των «δύο κρατών» με την πλήρη στήριξη της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος στο Κυπριακό και ότι καταγράφησαν στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών τα βήματα που έγιναν στο θέμα της λύσης δύο κρατών, αντί για συνομιλίες με σκοπό την εξεύρεση λύσης ομοσπονδίας.

Κατηγορώντας τους αντιπάλους του στις «προεδρικές εκλογές» ότι λένε ψέματα για να αποσπάσουν ψήφους, ο Τατάρ ανέφερε ότι υπόσχονται στους εποίκους από την Τουρκία ότι θα πάρουν την υπηκοότητα της ΕΕ.

«Ούτε ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ το κατάφερε αυτό όταν ήταν πρόεδρος, ούτε ο Μουσταφά Ακιντζί. Θέλουν να παίξουν με τα αισθήματα των ανθρώπων και να πάρουν ψήφους», υποστήριξε.