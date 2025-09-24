Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθεί στη Νέα Υόρκη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης θα συμμετάσχει, επίσης, στην τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το Σάββατο, και θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, ο ειδικός εκπρόσωπος του κ. Τατάρ, Γκιουνές Ονάρ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε ήδη με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ρωσίας και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελβετίας στα ΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι άτυπες διευρυμένες συναντήσεις που διοργάνωσε φέτος ο ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Τον κ. Ονάρ, αναφέρεται, συνοδεύουν στις συναντήσεις η νομική σύμβουλος, Σουλέν Καραμπατσάκ, η συντονίστρια Τεχνικών Επιτροπών, Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ και ο Μουσταφά Ερτσακίτσα, από την «αντιπροσωπεία» του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη.

ΚΥΠΕ