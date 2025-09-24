«Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ για τη Λευκωσία, χωρίς την εκλογική διαδικασία.

Μετά την ανακοίνωση του Κώστα Γαβριηλίδη χθες, με την οποία απέσυρε το ενδιαφέρον του για υποψηφιότητα, ήρθε πριν από λίγο και η ανάρτηση του Ανδρέα Καράμανου, ο οποίος αναφέρει ότι αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών και με γνώμονα την ενότητα της παράταξης, αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητα του για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ.

Αυτούσια η ανάρτηση του Ανδρέα Καράμανου:

«Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών και με γνώμονα το συμφέρον και την ενότητα της παράταξης, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικός Συναγερμός για την επαρχία Λευκωσίας στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Η απόφασή μου αυτή στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαδικασία και να αποφευχθεί η ανάγκη για εσωκομματικές εκλογές, ώστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να προχωρήσει ενωμένος και δυνατός απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι 19 του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ για την επαρχία Λευκωσίας, θα είναι οι εξής:

Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χαράλαμπος Πετρίδης, Πόλυς Κουρουσίδης, Νεόφυτος Ζαμπάς, Μάριος Ηλία, Έλενα Κούσιου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Μανιταράς, Χριστάκης Μελετιές, Κωνσταντίνος Μούντουκος, Χρίστος Πάλλης, Θεόδωρος Τσάτσος, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Γιώργος Χρυσάνθου.