Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ένα 24ωρο προηγουμένως είχε εμφανίστηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ως ειρηνοποιός θέλοντας παράλληλα να κάνει μαθήματα και υποδείξεις. Αναφορές που μπορούσαν να πείσουν όσους δεν έχουν γνώση για το τι εστί Τουρκία και Ερντογάν.

Ανεβαίνοντας χθες βράδυ στο ίδιο βήμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φρόντισε να ρίξει το γάντι στον Τούρκο Πρόεδρο καλώντας τον ευθέως να σταματήσει την «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό». Υποδεικνύοντας προς τη διεθνή κοινότητα πως «ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα», επισημαίνοντας παράλληλα πως «κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει».

Η παρανομία, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που πηγάζει από τη χρήση βίας δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή «ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δράστης, ανεξάρτητα το ποιο είναι το θύμα».

Στράφηκε ευθέως προς τον Ερντογάν

Απευθυνόμενος προς τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, του υπέδειξε ότι θα πρέπει να η χώρα του να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο όπως και η Κύπρος, αυτόν της ευθύνης και «να τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώνει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αξίες και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να στραφεί ευθέως προς την κατεύθυνση του Τούρκου Προέδρου θέλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο:

Να αναδείξει το ρόλο της Τουρκίας και του Ερντογάν και παράλληλα τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού

Να στείλει το μήνυμα ότι είναι οι αποφάσεις της Άγκυρας που θα βοηθήσουν στις συνομιλίες

Απέφυγε επιμελώς την όποια αναφορά στον Ερσίν Τατάρ, θέλοντας να καταδείξει ότι κουμάντο κάνει η Τουρκία στο Κυπριακό.

Σ’ ότι αφορά τον ίδιο δήλωσε έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη για τη χώρα του και να ανταποκριθεί «στο κάλεσμα της ιστορίας και να επανενώσω την πατρίδα μου, να επανενώσω το λαό μου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».

Συλλογική δράση ενάντια στους θύτες

Κατά την ομιλία του ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέδειξε της ομοιότητες ανάμεσα στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις παντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις της διεθνούς κοινότητας. Σημείωσε πως καθώς «καταδικάζουμε τη χρήση βίας εναντίον ενός κυρίαρχου έθνους, τη δολοφονία αμάχων, την αρπαγή παιδιών, την καταστροφή και των εκτοπισμό» υπάρχει υποχρέωση να θυμούνται:

Πρέπει να υπάρχει συλλογική δράση ενάντια στους θύτες, ανεξαρτήτως της ταυτότητάς τους.

Ο κατευνασμός του θύτη ουδέποτε έχει φέρει αποτελέσματα και η ιστορία το αποδεικνύει με σαφήνεια.

Κλείνοντας τα μάτια στην παραβίαση ακεραιότητας και κυριαρχίας των κρατών παρέχεται χώρος και ευκαιρίες στον επόμενο θύτη.

Στη συνέχεια υπενθύμισε τα όσα έπραξε η Τουρκία στην Κύπρο το 1974 αναφερόμενος και στο ότι «η περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου, που κρατείται όμηρος από την Τουρκία, περιμένει τους νόμιμους κατοίκους να επιστρέψουν».

Ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνας σταθερότητας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε την Κύπρο ως χώρα που αναλαμβάνει τις ευθύνες της και είναι έτοιμη να ενισχύσει τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Περιέγραψε την Κύπρο ως μια κινητήρια δύναμη συνεργασίας και ένα ασφαλές λιμάνι σε ταραγμένα νερά.

Ο ΠτΔ ανέφερε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κύπρος θέλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο υποστηρίξει τη θέση του:

Υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσεων : Η Κύπρος έχει παράσχει υποδομές και υποστήριξη για την εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές κινδύνου ή σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, ο Λίβανος, το Ισραήλ και το Ιράν.

: Η Κύπρος έχει παράσχει υποδομές και υποστήριξη για την εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές κινδύνου ή σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, ο Λίβανος, το Ισραήλ και το Ιράν. Ανθρωπιστική βοήθεια : Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, η Κύπρος ανέλαβε την ηθική της ευθύνη. Δημιούργησε τον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, σε συνεργασία με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η θαλάσσια οδός επανενεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

: Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, η Κύπρος ανέλαβε την ηθική της ευθύνη. Δημιούργησε τον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, σε συνεργασία με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η θαλάσσια οδός επανενεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Προστασία θρησκευτικών μειονοτήτων : Η Κύπρος διόρισε Ειδική Απεσταλμένη για την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

: Η Κύπρος διόρισε Ειδική Απεσταλμένη για την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Περιφερειακή συνεργασία: Σε συνεργασία με την Ιορδανία, η Κύπρος πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Κόμβου Δασοπυρόσβεσης, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος έχει επίσης ανταποκριθεί σε αιτήματα γειτονικών χωρών για βοήθεια στην κατάσβεση πυρκαγιών.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2026. Χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως μια ακόμη στιγμή ευθύνης για την Κύπρο, την οποία θα εκπληρώσει με πλήρη επίγνωση της ανάγκης για ισχυρότερη πολυμέρεια και μεγαλύτερη συνεργασία. Επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους στην περιοχή, όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος.

Στιγμή ευθύνης για το κάθε κράτος ξεχωριστά

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημασία της συλλογικής ανάληψης ευθύνης αλλά και του κάθε κράτους, που αποτέλεσε και τον πυρήνα της δημιουργίας του ΟΗΕ πριν από 80 χρόνια. «Αυτή είναι η δική μας ώρα της ευθύνης. Η συλλογική ευθύνη και η ευθύνη κάθε κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ενισχύονται αμοιβαία». Πρόσθεσε πως «η ιστορία θα μας κρίνει όλους, όχι από τις δηλώσεις που διακηρύττουμε, αλλά από την αλλαγή που καθιστούμε δυνατή». Αναφέρθηκε στο θέμα της φετινής 80ης Συνόδου «Καλύτερα Μαζί» και υπογράμμισε ότι «Πέρα από το «καλύτερα», όμως, είμαστε και ισχυρότεροι μαζί. Πιο ανθεκτικοί μαζί».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ιστορική σημασία της συλλογικής ανάληψης ευθύνης και άρσης στο ύψος των περιστάσεων: «Τώρα είναι η στιγμή για εμάς να αναλάβουμε την ευθύνη μας – συλλογικά και ατομικά ως κράτη. Να είστε βέβαιοι ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να κάνει το καθήκον της. Με το να είμαστε υπεύθυνοι. Με το να είμαστε υπέρμαχοι της ευθύνης».